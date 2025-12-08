iPhone 17 Pro 相機功能「倒退嚕」？人像模式不再支援夜拍

儘管 iPhone 17 Pro 在相機體驗上比上一代 iPhone 16 Pro 大幅升級，但據官方的一份支援文件已證實，一項舊有的相機功能被移除，那就是夜拍模式不再支援人像拍攝。

蘋果每年都會為 iPhone 帶來多項相機升級，iPhone 17 Pro 自然也不例外。今年新機不僅換上全新的人物居中前鏡頭，主相機則是三顆 4,800 萬畫素的 Fusion 鏡頭組合，並加入像雙向同拍等新軟體功能。

但奇怪的是，許多使用者發現一項原本存在的功能消失，在使用人像模式拍攝時，不再能啟用夜拍模式。

人像模式向來是相機 App 中相當受歡迎的功能，過去在低光源環境中拍攝時，系統會自動啟用夜拍模式，讓人像照片在暗處也能保持良好細節與曝光。

然而依照蘋果支援文件，目前支援夜間人像模式的機型名單為：

iPhone 16 Pro 與 Pro Max

iPhone 15 Pro 與 Pro Max

iPhone 14 Pro 與 Pro Max

iPhone 13 Pro 與 Pro Max

iPhone 12 Pro 與 Pro Max

這意味著，自 2020 年以來所有 Pro 機種都具備的功能，竟在最新的 iPhone 17 Pro 上無預警消失，確實相當罕見。

或許未來若有足夠多使用者反映，蘋果仍有可能透過軟體更新重新加入這項功能。但在此之前，倚賴人像模式進行夜間拍攝的使用者，在升級到 iPhone 17 Pro 後可能會感受到某種程度的退步。

The iPhone 17 Pro lost a key feature in the Camera app, and users are upset

（首圖來源：Unsplash）