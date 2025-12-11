iPhone 17 Pro Max大砍 3千！傑昇終極清倉 特價一表掌握

年末購物節一波接一波，雙12購物節今天登場，緊接著又有聖誕節到來，全台最大連鎖通訊門市：傑昇通信再拼買氣，推出史無前例的「雙12聖誕終極清倉」活動，自即日起至12月14日，獻上各大品牌熱銷手機、耳機、平板特殺折扣，狂降5折起。

像是最新的iPhone 17系列也是這波促銷重點之一，包含iPhone 17 Pro Max直降3010 元、OPPO A5 Pro下殺52折、三星Galaxy S25 Ultra最高現折1萬3610元、以及三星 Galaxy Tab A11+天天最低5990元，要幫消費者大省荷包迎接聖誕。

傑昇通信表示，雙12搭配聖誕節的重頭戲，各大通路無不卯足全力釋出優惠吸客，可望催出年末換機潮。備受矚目的蘋果iPhone 17系列無疑是關注重點，像是iPhone 17 Pro（256GB），雙12優惠期間現省2410元；超夯單機iPhone 17 Pro Max（512GB）更是結帳立即折抵3010元，連同AirPods 4（主動降噪版）也只賣4890元，這次優惠力度超有感。

針對喜歡拍照的消費者，傑昇通信推薦拍照旗艦三星Galaxy S25 Ultra，它採用2億畫素四鏡頭相機，支援最高100倍超高倍變焦拍攝，雙12期間購買12GB/512GB規格，不僅現折1萬3610元，還加碼送6個月Google AI Pro擴充功能與2TB雲端儲存空間（價值 3900元）。

HTC U24 Pro，傑昇通信雙12甜甜價只要1萬790元，現省8200元，且手機舊換新再折800元，破天荒用9990元就能帶回家。

傑昇通信雙12優惠不斷電，親民AI中階機三星Galaxy A36也來報到，雙12活動期間，購買指定規格容量8GB/256GB，只要9490元：此外，三星新一代平板Galaxy Tab A11+ WiFi（6GB/128GB），雙12現折5990元，購機回原廠登錄再送原廠書本可立式皮套（價值1590元）。

萬元以下手機，傑昇通信點名OPPO A5 Pro（6GB/128GB），限時狂降52折，特價後只要4190元，搶攻全年最低價；小米14T Pro，雙12活動期間最低下殺77折，只要1萬3790元，傑昇通信獨家再送小米馬克杯（市價300元）。

