iPhone 17 Pro Max現折近3000！傑昇春節特價 各大廠牌一表掌握

全台最大連鎖通訊門市：傑昇通信，看準春節與情人節雙重商機，特別從今（12）日至22日，連續11天，舉辦「新春馬上升級」促銷活動，讓消費者能以最實惠的價格帶走直降近3千元的iPhone 17 Pro Max、三星Galaxy A56下殺56折，還有免萬元手機、平板等多款指定機型。

傑昇通信針對iPhone最新一代的旗艦機型，祭出相當具吸引力的折扣，像是iPhone 17 Pro（256GB），原價3萬9900元，活動期間直接下殺至3萬7290元，現省2610元。

若追求大螢幕與頂級攝影體驗，iPhone 17 Pro Max（256GB）門市空機價僅需4萬1990元，換算下來約94折。

三星26日即將發表Galaxy S26系列新機，傑昇也提前將Galaxy S25 Ultra（12GB/512GB），一口氣降價1萬4910元，讓消費者能以3萬2990元的甜蜜價格入手。

中階Galaxy A56（8GB/256GB）的降幅更令人驚喜，特價後僅需9590元，換算下來直接打56折。

此外，三星用戶2月底前購機，還能參加原廠登錄抽Samsung Wallet悠遊卡加值金，回饋高達8888元，讓新年的發財金更豐厚。

OPPO與HTC的折扣力度同樣不手軟，針對預算有限的學生族群或長輩換機，OPPO A5（4GB/128GB）指定晨霧白，傑昇通信給出震撼價，活動期間直接給出51折超殺優惠，消費者只要花費3590元就能輕鬆帶走。

國產品牌HTC質感旗艦U24 Pro（12GB/256GB）門市現折9000元，用原價的53折就能買到。

對預算精打細算的小資族，傑昇通信特別推薦5千有找的超值神機三星Galaxy A17（6GB/128GB），活動期間只要4990元。

傑昇通信特別提醒民眾留意春節門市營業時間異動，為了讓門市同仁也能返鄉團圓，全台門市將於除夕（2/16）至初二（2/18）休息三天，並於年初三（2/19）全門市恢復正常營業，建議想趕在連假前拿新機的朋友，可得把握年前的購機黃金期。

