iPhone 17 Pro Max現折3310元！傑昇新竹新豐展新店 全台快閃優惠

全台最大連鎖通訊門市：傑昇通信搶攻春節連假商機，年前再展新門市，宣布進駐新竹縣新豐鄉，新門市「新豐建興店」即日起試營運至8日止，特別啟動「插旗展店三連發」全台門市快閃活動，祭出指定熱銷手機、平板通通破盤價，包含iPhone 17 Pro Max（512GB）現折3310元、三星Galaxy S25 Ultra回饋直逼1.5萬元。

另外，傑昇通信提醒消費者留意門市春節營業時間，除夕（2/16）至初二（2/18）休息，並於年初三（2/19）恢復正常營業時間，建議有急迫換機或送禮需求的消費者，把握年前這波開幕快閃促銷及早選購。

廣告 廣告

傑昇通信再開設新門市，於春節前夕在新竹新豐成立「新豐建興店」，看準建興路一段鄰近新豐車站與站前商圈的成熟發展，在地鄉親若要諮詢資費或買空機，不用大老遠跑市區。

傑昇通信說，新豐建興店試營運期間不限消費金額，都可獲得精美來店禮，贈品數量有限，送完為止。

傑昇通信強調，即便無法親自前往新豐參與開幕，全台門市亦將同步享有相同的快閃折扣，確保每位顧客都能感受到新店開幕的喜悅與實質回饋。

在本次「插旗展店三連發」快閃促銷活動中，傑昇通信大推最強的旗艦iPhone 17 Pro Max（512GB），結帳現折3310元的特殺優惠：另外，空機價不到2萬的標準版iPhone 15（128GB）打88折，特價1萬9290元回饋消費者。

除此之外，若想配對最強的音質，最新的AirPods Pro 3不僅具備更強的主動降噪，還新增了心率感測功能，活動期間同步下殺，原價7490元，現在只要6690元就能帶回家。

針對三星鐵粉，傑昇通信年前也釋出年節優惠，購買三星Galaxy A56（12GB/256GB）下殺58折，萬元出頭可入手；Galaxy S25 Ultra（12GB/512GB）擁有2億畫素主鏡頭的「演唱會神器」，原價4萬7900元，現在快閃價只要3萬2990元，結帳現省1萬4910元。

另外，還有原廠登錄抽獎活動加持，2/28前購機並回三星原廠官網登錄，就有機會抽中Samsung Wallet悠遊卡加值金8888元回饋。

預算有限但又想換新機的消費者，可參考三星最新Galaxy A07（4GB/128GB），原價5990元，現在只要4990元就能輕鬆帶回家；OPPO Reno14 F（12GB/256GB）不僅價格殺到見骨，快閃限定價直接跌破萬元來到7990元。

更多品觀點報導

台南人、天秤座擅投資？鉅亨買基金趣味統計 首創「投資歷程回顧」功能

台灣大2月帳單繳費最長順延至3月5日 myfone 門市營業時間彈性調整

