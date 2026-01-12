iPhone 17e傳2月登場 Apple最新平價機規格亮點、價格一次看

繼Apple於2025年在入門市場推出iPhone 16e，傳聞後繼機種iPhone 17e可能會在2026年2月亮相！這款新機預計將在處理器效能、外觀設計以及充電便利性上帶來多項升級，不僅有望搭載更先進的晶片，甚至可能導入動態島功能。

若傳聞屬實，這將成為Apple延續平價產品線策略的重要一步，以下為大家整理即將到來的重點規格與預期改變。

A19晶片與MagSafe充電支援

iPhone 17e最受矚目的升級莫過於其內在效能的提升，傳聞新機將搭載跟iPhone 17一樣的A19晶片；這款晶片採用第三代 3nm製程技術（N3P），相較於目前的A18晶片，預計在CPU效能上能帶來5%至10%的增長，確保更流暢的操作體驗。

在充電方面，iPhone 17e有望首度支援MagSafe技術，這意味著充電功率將從iPhone 16e僅支援的7.5W Qi充電，大幅提升至至少15W的MagSafe 規格；這項改變不僅提升了充電速度，更讓用戶能夠使用磁吸卡套、立架及行動電源等豐富的周邊配件，大幅增加了使用上的便利性。

螢幕設計革新與動態島導入

在外觀部分，傳聞iPhone 17e將告別傳統的「瀏海」設計，轉而採用自iPhone 14 Pro系列開始引進的「動態島」介面，這也象徵著蘋果手機全線產品將正式邁入動態島時代；尺寸方面，雖然iPhone 17e螢幕尺寸仍維持在6.1吋，但邊框將會進一步縮窄，使其視覺效果更接近高階的iPhone 17系列。

不過，為了區隔產品定位，這款入門機型預計仍不會具備ProMotion自動適應更新率技術或永遠顯示（Always-on）功能，螢幕規格依然維持在基礎等級。

鏡頭升級與上市價格預測

相機系統也是此次升級的重點之一，傳聞iPhone 17e將導入具備「人物居中」（Center Stage）功能的全新前置鏡頭；這顆1,800萬畫素的方形感光元件能支援自動裁切與人臉追蹤，讓自拍或視訊通話時的構圖更加靈活，即便有其他人入鏡也能自動調整畫面。

據傳iPhone 17e最快可能在2026年2月或春季稍晚登場，售價可能會維持599美元（約新台幣1.9萬元）。值得注意的是，隨著iPhone 17全系列將儲存空間提升至256GB起跳，iPhone 17e是否也會跟進這項規格目前尚不明朗，若能成真，將大幅提升其性價比！

（本文由 Newspie新聞派授權轉載，原文在此）