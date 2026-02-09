iPhone 17e罕見週四突襲上架？ MagSafe、規格重點一次看

隨著春季發表會的腳步逼近，市場上關於Apple新款入門手機的傳聞也越來越多；稍早再傳備受期待的iPhone 17e將在2026年2月19日正式亮相，預計將延續Apple近年來建立的「春季入門、秋季旗艦」雙軌發布節奏，為喜愛小尺寸或預算有限的果粉帶來新選擇！

罕見週四發表

值得注意的是，本次傳出的發布日期2026年2月19日是星期四，這在Apple過往的新品發表歷史中頗為罕見，Apple通常習慣於週一或週二舉行活動或發布新聞稿，偶爾選擇週三；若消息屬實，這一天恰好是前代機種iPhone 16e問世滿一週年的日子。

雖然Apple向來對未發布的產品保密到家，但配件商往往會根據內部線報來規劃自身產品的上市時程，因此這項日期的可信度雖非百分之百，卻也並非空穴來風；此外，考慮到Apple近期剛發表新款AirTag，且傳聞搭載M5晶片的MacBook Pro也蓄勢待發，iPhone 17e很有可能循前代模式，直接透過新聞稿的形式低調登場。

強勢導入MagSafe

在硬體規格方面，本次升級的最大亮點在於無線充電技術的補強；產業消息來源確認，Apple iPhone 17e將會解決前代機型最受詬病的缺點，終於加入MagSafe磁吸無線充電功能，並支援最高25W的充電功率；相較於iPhone 16e僅支援較慢的7.5W Qi無線充電標準且缺乏磁吸功能，這項升級無疑大幅提升了新機的實用性與吸引力，讓入門款用戶也能享受到更便捷的充電生態系。

單鏡頭與瀏海設計依舊

儘管充電規格有所提升，但在外觀與相機配置上，iPhone 17e似乎仍將維持入門機的定位，除了搭載單鏡頭相機，螢幕上方亦將保留傳統的「瀏海」設計中。

不過，除了可能搭載新一代的C1數據晶片外，隨著新款AirTag的推出，外界也推測iPhone 17e有機會補上前代所缺乏的UWB超寬頻晶片，以支援更精準的「精確尋找」功能。

