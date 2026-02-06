近期關於 iPhone 17e 的消息接連流出，看起來蘋果已經準備好在 2 月中下旬替入門產品線更新一波，去年 2 月 Apple 停產 iPhone SE，改推出定位更現代的 iPhone 16e，而今年如果照著這個節奏走，iPhone 17e 很可能會在差不多的時間點登場，而且依然不走發表會路線，直接上架官網！

iPhone 17e 傳聞整理！發布日期與規格細節曝光

(圖片來源：MacRumors)

核心升級方向

iPhone 17e 預計會延續 iPhone 16e 的整體設計，包含 6.1 吋 OLED 螢幕、60Hz 更新率，以及暫時還不會升級成動態島，保留瀏海設計，效能部分則是標準的年度進化，傳聞將搭載 A19 晶片，雖然 GPU 規格可能略低於旗艦款，但對日常使用來說沒有問題，同時可能會換上新一代 C1 系列數據機，在 5G 和 LTE 速度上都有提升也更省電，也有機會導入 Apple 自家的 N1 晶片，支援 Wi-Fi 7、藍牙 6，讓 AirDrop 和個人熱點的穩定度再好一點

iPhone 17e 傳聞整理！發布日期與規格細節曝光

(圖片來源：MacRumors)

MagSafe 回歸

如果有用過 iPhone 16e，大概都會對充電規格有點意見，只能用 7.5W Qi 無線充電，真的偏慢，而 iPhone 17e 最被期待的改動，就是 MagSafe 有望正式回歸，傳聞最高可支援 20W 到 25W 無線充電，不只充得比較快，也能重新搭配磁吸錢包、磁吸支架這些配件，對使用者來說體驗會完整很多

iPhone 17e 傳聞整理！發布日期與規格細節曝光

(圖片來源：MacRumors)

外觀與相機小幅調整

外型設計基本走保守路線，機身尺寸與前代相近，邊框可能會稍微變窄一點，顏色選擇預期還是黑色與白色為主，相機配置則維持後置單鏡頭，畫素同樣是 4800 萬，主打夠用就好；前鏡頭則有傳聞會升級到約 1800 萬畫素，並支援人物居中功能

iPhone 17e 傳聞整理！發布日期與規格細節曝光

(圖片來源：Unsplash)

發表時間與價格

依照目前消息來看，iPhone 17e 很可能會在 2 月 19 日前後登場，而且依舊採用新聞稿加官網上架的方式，不排除會和其他春季新品一起亮相，價格方面，市場普遍預測會維持和前代相近的水準，美國售價約 599 美元，台灣落在 2 萬元上下，有機會直接從 256GB 起跳

iPhone 17e 傳聞整理！發布日期與規格細節曝光

(圖片來源：Unsplash)

小結

iPhone 17e 很明確的在補齊前代留下的遺憾，像是 MagSafe、連線能力與續航表現，如果獺友們在找一支價格相對親切、規格不落伍、又能完整融入蘋果生態系的 iPhone，iPhone 17e 可能會是一個蠻剛好的選擇，就看最後官方公布時，有沒有再多給一點驚喜了🧡

