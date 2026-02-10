iPhone 17e 加量不加價！A19 晶片跟 MagSafe 終於要來了？日本門市讓iPhone17退位？

最近日本媒體傳出一個超驚人的消息，目前日本蘋果直營店已經全面停止在門市「直接銷售」iPhone 17 全系列，現在不管店裡有沒有現貨，店員都會請你乖乖回到 Apple 官網下單～雖然如果你在線上看到有貨，還是可以選擇「店取」，但想要像以前一樣逛街就帶一支手機回家，暫時是不可能的事囉！

iPhone 17e 傳出加量不加價！A19 晶片跟 MagSafe 終於要來了？

傳說中的平價機王要來了？

為什麼蘋果會突然祭出這種鐵腕政策？別急，這可能是為了要迎接傳說中的「入門神機」iPhone 17e 啦！最新的爆料指出，這台 iPhone 17e 很有可能在二月就殺到，超甜的 599 美元！更讓人興奮的是，這次它傳出會直接換上最強的 A19 晶片、補回大家心心念念的 MagSafe 磁吸充電，甚至還有機會看到動態島！外界猜測，日本蘋果可能是為了控制庫存、平衡銷售動線，才提前對 iPhone 17 系列進行限購管理，好幫即將到來的新成員騰出空間

真相竟然跟「排隊大軍」有關？

不過比起產品更新，更多網友認為這根本是「防堵黃牛」的最終手段！很多去過銀座或表參道 Apple Store 的果粉都很有感，門市常常被大規模的職業排隊大軍佔領，不僅顏色、機型被一掃而空，甚至還有「排隊解壓縮」的亂象，讓真心想買手機的遊客體驗超差的～現在蘋果強制要求「線上預訂、帳號控流」，雖然多了一道手續，但至少能保證每個人都有公平購買的機會，不用再跟黃牛大軍在店門口肉搏戰啦！

台灣果粉別擔心！目前購買還是超順暢

看到這裡，台灣的朋友們可以先鬆一口氣！目前台灣的 Apple Store 不管是官網還是信義區的兩間直營店，銷售狀況都一切正常，大家還是可以隨時去現場摸摸實機、感受一下 iPhone 17 的手感！不過如果你正在糾結要不要現在入手，不妨先冷靜一下，因為如果 17e 真的如傳聞般強大，二月可能就是另一個入手好時機～我們也會持續幫大家盯緊最新的進度，一有消息絕對第一時間通知大家！

小結：選哪一支好？

iPhone 17： 適合追求「最新、最強、最完整」攝影體驗的專業玩家，如果你現在就想拿新手機，且對螢幕刷新率有堅持，那別猶豫，直接衝旗艦款就對了！

iPhone 17e： 適合「精打細算、實用主義」的小資族～如果你平常只用單鏡頭拍照，但想要 A19 的強悍效能來玩遊戲，又想省下好幾千元台幣，那一定要再忍一下，等二月那台 CP 值怪獸登場！

