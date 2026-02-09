iPhone 17e 快登場：US$599 不加價，補回 MagSafe + 升級 A19，入門 iPhone 終於「划算」？

根據彭博 Mark Gurman 最新電子報提到的消息，iPhone 17e「很快就會」推出，並將維持同 16e 相同的 US$599 售價。蘋果似乎想以「同價更多功能」為賣點，吸引想買平價 iPhone 的使用者。

補回 MagSafe + 升級 A19

Gurman 嘅爆料亦提到，iPhone 17e 主要改動包括換上 iPhone 17 同款 A19 晶片、補回 MagSafe 磁吸充電，以及轉用蘋果最新自家行動網絡與無線連接晶片（C1X 和 N1？）。

廣告 廣告

另有傳聞指 iPhone 17e 或會加入「動態島」設計，但 Gurman 今次爆料未有提及，最終會不會有仍要等後續消息再確認。

為何不降價仍有吸引力？

iPhone 16e 去年同樣以 US$599 定位，但評論普遍認為其產品取捨令 CP 值觀感兩極。如果 iPhone 17e 真是在同一價位補回 MagSafe，同時用上更新一代 A19 晶片甚至「動態島」，至少使用體驗同「日後耐用度」兩個方向都更易說服入門買家。

更多內容：

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk