iPhone 17e 最新消息整理｜動態島、MagSafe 補上 16e 遺憾、A19 + C1X 晶片、最快 2 月殺到？

2026 年的第一款 iPhone 可能很快就會跟大家見面，傳聞最新一代平價機 iPhone 17e 最快於 2 月透過新聞稿形式發布。剩餘時間不多，Yahoo Tech 綜合各方爆料，希望在這裡幫各位匯總出清晰、齊全的 iPhone 17e 模樣，讓持幣待購的朋友可以有一個更具體的期待。

👉 iPhone 18 Pro 最新消息整理｜棄動態島？屏下 Face ID 配左上單挖孔，2nm 晶片、可變光圈鏡頭規格首曝

廣告 廣告

iPhone 17e 瀏海變動態島？

設計與顯示升級

傳聞 iPhone 17e 將保留 6.1 吋 OLED 螢幕，但很可能告別瀏海額，升級為更美觀、實用的動態島，讓通知、Face ID 及 Live Activities 得以更好呈現。雖然維持 60Hz 更新率，無 ProMotion 120Hz，但預計新機具備更窄邊框及更高螢幕佔比，用戶日常滑動、追劇更合用。​

機身顏色維持經典黑、白兩色，整體外觀類似 iPhone 16e，但觀感更現代，且適合通勤族單手操作。

iPhone Air 同款 C1X modem

A19 + C1X 晶片帶來更強效能

iPhone 17e 預計搭載 A19 晶片，它基於台積電 N3P 3nm 製程，相比 A18 理論上效能有 5%-10% 提升。強調「理論」是因為蘋果可能為新機選用縮水版處理器，若是如此，17e 的效能估計仍會落後 iPhone 17 一點，就如同比 iPhone 16 少一顆 GPU 核心的 16e 一樣。

不出意外的話，17e 仍會配備 8GB RAM。雖然少於較新 iPhone 的 12GB，但也足以使用 Apple Intelligence 了。除此之外，17e 還可能採用同 iPhone Air 一樣的 C1X 數據機晶片。它比 16e 的 C1 更省電，而且支援 sub-6GHz 5G。

MagSafe 終於下放？

續航再進步，終於有 MagSafe

A19 和 C1X 雙重優化下，iPhone 17e 預計能連續播放 26 小時影片，超越 16e 更加耐用。新機最大升級點是終於支援 MagSafe 磁吸無線充電，功率達 15W 並能利用車充、錢包、支架等廣泛配件生態豐富使用體驗。

相機沿用 iPhone 16e 方案？

相機無新意，滿足基本需求

在拍攝部分，iPhone 17e 並無太多值得講的地方。它預計仍搭載 48MP 後置單相機，提供 2X 數字變焦模式，日常使用足夠，但也僅此而已。自拍相機維持 12MP，並未如 iPhone 17 一樣升級 18MP，估計也不會有橫、直隨手拍的功能。

銷量相比 iPhone 16e 能否有起色？

購買建議

除了有大幅國家補貼的大陸市場外，上代 iPhone 16e 在多數地區的定價對比其規格實在不算親民。本代如延續該策略，可能會促使消費者更傾向全面升級的 iPhone 17，值不值得買建議觀望一陣。

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk