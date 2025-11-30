iPhone 17e 設計大改，最便宜的「動態島」搭載 A19 處理器

文章來源：Qooah.com

近期，有博主展示了一組 iPhone 17e 的外觀渲染圖，整體造型與 iPhone 17 接近，只不過後置為單鏡。預計 iPhone 17e 將在明年上半年發佈，是 iPhone 17 系列中最具性價比的一款機型。

iPhone 17e 將採用 iPhone 16 是同款的 6.1吋屏幕，依然為 60Hz 刷新率。與上一代最大的改動在於擯棄了劉海屏設計，採用靈動島設計。代表著從 iPhone 17 系列開始，Apple 的劉海屏設計成為歷史。

規格方面，預計 iPhone 17e 會搭載最新一代 A19 處理器，但是 GPU 核心可能會縮減，用於與標準版 iPhone 17 區別開來。

售價方面，iPhone 17e 售價可能與上一代一致，售價 HK$5099起。主要吸引 iPhone 11 等舊款裝置的用戶替換。

iOS 系統仍然有著流暢性優勢，預計 iPhone 17 可以維持未來2-3年的流暢使用，對於性能要求不高的用戶吸引力較高。