iPhone 17e渲染圖曝光：換上「動態島」、告別瀏海，搭載A19處理器

根據近期曝光的渲染圖顯示，蘋果預計在2026年上半年推出的新一代平價機種iPhone 17e，其外觀設計上預期會有重大變動。除了後置鏡頭維持單鏡配置外，其整體造型將更貼近iPhone 17，而最明顯改變便是將捨棄長久以來的「瀏海」造型，全面轉向「動態島」 (Dynamic Island)介面設計。

▲(圖為iPhone 16e)

這也意味蘋果從iPhone 16e全面走向以Face ID臉部識別解鎖、不再採用Touch ID指紋識別設計之後，從iPhone 17e開始則是將使旗下iPhone機種全面採用動態島介面，不再使用過往的瀏海造型螢幕設計。

搭載A19處理器，螢幕更新率仍維持60Hz

規格方面，iPhone 17e預計將採用與iPhone 16相同的6.1吋螢幕，但更新率依然維持在60Hz，並未將ProMotion高更新率技術下放，藉此在價位上做出區隔。

而核心處理器則有望升級至最新一代的A19仿生處理器，但可能為了與標準版iPhone 17做出更大區隔，iPhone 17e所搭載的A19晶片，其GPU核心數量可能會有所縮減。

鎖定舊機升級，售價或維持與iPhone 16e一致

市場分析認為，iPhone 17e的主要目標客群是目前仍在使用iPhone 11等舊款機種、對性能要求不高的用戶。憑藉iOS系統的流暢性優勢，這款新機預期能滿足未來2-3 年的使用需求。

至於售價部分，目前傳聞指出可能將維持與前代iPhone 16e一致，售價可能仍是從599美元起跳，新台幣售價則是從新台幣21900元起跳。

