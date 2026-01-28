iPhone 18會漲價嗎？記憶體缺貨潮 分析師曝蘋果搶貨策略：再靠這項業務賺回來

受AI產業強烈需求影響，全球記憶體爆發缺貨潮，價格不斷上揚，造成相關產品面臨大漲價危機，也包括民眾生活離不開的手機、電腦等消費性電子產品。對此，天風國際證券分析師郭明錤指出，蘋果（Apple）針對iPhone 18系列已訂出定價策略，將利用自身的優勢提升市占率。​



​郭明錤在X發文表示，針對蘋果iPhone的記憶體漲價影響，近期市場傳出LPDDR在2026第1季的漲價幅度，與他預測的認知接近，NAND Flash的漲幅則相對較低。



​郭明錤指出，iPhone的記憶體報價現在是按季談，而非半年，所以記憶體報價在2026第2季還會再漲一次，目前看來，第2季的漲價幅度約跟第1季接近。絕大部分非AI產業的品牌客戶，就算願意付錢，也不見得能得到記憶體供應保證，所以蘋果能談成這樣已經算很強了。

郭明錤續指出，記憶體報價上漲會影響iPhone的毛利率，但蘋果的策略是趁記憶體市場混亂時，透過確定能拿到貨與吸收成本的優勢，提升市占率，後續再用服務業務賺回來。

郭明錤分析，記憶體報價上漲導致成本上升的議題，應該是投資人與分析師對本周蘋果法說會的關注重點之一。蘋果對這件事的說法，可能對其他產業股價造成的波動，會遠高於對蘋果自身與其供應鏈股價的影響。



郭明錤透露，蘋果目前對新款iPhone 18的定價策略是「盡可能不漲價」，至少起始價不動，有利行銷宣傳。同時蘋果也已經意識到，在記憶體跟T-glass後，可能還會有其他零組件，也會受到AI伺服器產業的影響而供應短缺。



