iPhone 18 夢幻規格全曝光！首款摺疊機 iPhone Fold 真的要來了，12GB 記憶體與 5G 衛星通訊讓你的手機變身未來科技！

果粉們快揉揉眼睛，你沒看錯！知名的分析師 Jeff Pu 帶來重磅炸彈，預示今年將會是蘋果新品爆發年」。即使今年手機市場整體看起來有點疲軟，尤其是 Android 陣營的中低階手機表現沒那麼亮眼，但蘋果陣營似乎完全沒受影響！根據預測，iPhone 的市佔率還會繼續往上衝，2026 年預計會賣出 2.5 億支，看來大家對「蘋果牌 AI」真的期待值滿點，那就讓我們一起來看看這次iPhone 18全家桶究竟有多猛吧！



口袋裡的 iPad mini？摺疊 iPhone 要來了？

最讓人在意的絕對是那台傳說中的 iPhone Fold，傳出會採用鋁合金與鈦金屬混合的機身，兼顧質感跟耐用度。展開高達 7.8 吋的大內螢幕，但收起來又是 5.3 吋好握的小手機，就想把 iPad Mini 放入口袋？但為了摺疊設計的輕薄度，這款摺疊機可能會捨棄 Face ID，改回大家熟悉的 Touch ID 指紋辨識。雖然少了一點「刷臉」的儀式感，但對於懷念「一按就解鎖」的朋友們來說，這反而是久違的感動回歸吧



12GB RAM全升級？Siri要變神級助理？

如果說外型是第一眼的驚喜，那內在規格就是長期使用的關鍵。蘋果終於要正式告別 8GB 記憶體，全系列邁入 12GB RAM 新時代。隨著 Siri 2.0 與更多生成式 AI 功能登場，手機需要更大的記憶體空間才能即時運算、快速回應。這也代表未來不論是 Pro 還是標準版，在記憶體配置跟 AI 應用體驗上效能落差都會縮小



5G 衛星零訊號救星

這一代 Pro 系列還藏了一張王牌，那就是進階版的 5G 衛星通訊功能。不只是傳簡訊求救而已，未來甚至有機會在完全沒有基地台的情況下進行通話或視訊。對於常跑戶外、登山露營或熱愛冒險的獺友來說，可以說是實實在在的安全感加成！



iPhone 18 全規格大爆料

來看看這次的硬體進化有多狂！iPhone 18 Pro 系列不只會換上最新的 A20 Pro 晶片，後鏡頭也很有戲，主鏡頭竟然加入了「可變光圈」技術，讓你在不同光線下都能拍出大片感

不過大家想入手新機可能要稍微規劃一下時間表，因為蘋果這次發表會要擠牙膏了？

今年 9 月預計會先由 iPhone 18 Pro、Pro Max 以及萬眾矚目的摺疊機 iPhone Fold 打頭陣。至於想要追求高性價比、入手標準版 iPhone 18 的朋友，可能要多點耐心等到 2027 年的春季發表會了，到時候搞不好還有更輕薄的 iPhone Air 2 會一起現身喔！

該選哪支？

總結來說，2026 年的產品線分工非常明確！

如果你是追求極致螢幕體驗、想要「平板手機二合一」的數位遊牧民族，直接鎖定 iPhone Fold 就對了，大螢幕辦公真的爽度加倍

如果你是專業攝影控或是戶外探險家，擁有可變光圈鏡頭和 5G 衛星功能的 iPhone 18 Pro 系列會是你的最佳戰友

而如果你預算有限、不急著換機，等到明年春季入手「效能平權」後的標準版 iPhone 18，或許才是最聰明的首選

看完這些預測，你最想把哪一支 iPhone 放進購物車呢？快在下面留言跟我分享吧！

