iPhone 18 Pro爆料！有望實現「真全螢幕」、3新配色登場

近日有專門追蹤蘋果動態的科技媒體，曝光iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max的相關消息。（示意圖／Unsplash）





蘋果去年9月亮相的iPhone 17系列暢銷，也帶動市場對今年iPhone 18的高度關注，近日有專門追蹤蘋果動態的科技媒體，曝光iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max的相關消息。

蘋果爆料媒體《MacRumors》指出，雖然iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max預計還要8個月才會發布，但目前已有許多傳聞出現，包含「導入螢幕下Face ID技術、3種新配色等」，以下整理共12項特點。

iPhone 18 Pro 12大特點

1. 整體外觀設計預計維持不變，提供6.3吋與6.9吋兩種螢幕尺寸，背面同樣採用如同iPhone 17的「平台式」相機模組，配置三顆後置鏡頭。

2. 多方消息指出，將導入螢幕下Face ID技術，有望使螢幕上方不再需要「動態島」挖孔，實現真正的「全螢幕」。

3. 前置鏡頭改設於螢幕左上角。

4. 至少一顆後置鏡頭支援可變光圈。

5. 搭載採用台積電2奈米製程與新型封裝技術打造的A20 Pro晶片。

6. 「相機控制鍵」設計簡化，取消滑動手勢操作。

7. 背面陶瓷晶盾（Ceramic Shield）結構調整，以配合MagSafe磁吸充電，外觀可能改為更霧面的玻璃質感。

8. 採用Apple自研C1X或C2數據機晶片，支援5G／LTE行動網路連線。

9. 搭載Apple自研N1或更新版本晶片，支援Wi-Fi 7、Bluetooth 6與Thread連線標準。

10. 支援衛星網路瀏覽功能。

12. iPhone 18 Pro Max機身厚度可能略高於iPhone 17 Pro Max，以容納更大容量電池。

正在評估的新配色包含：酒紅色、棕色或紫色。

