iPhone 18 Pro螢幕大改？專家闢謠揭「1改變」

距離蘋果發表新一代iPhone 18系列還有8個多月，近日市場盛傳iPhone 18 Pro系列將導入螢幕下Face ID技術，把前鏡頭移至螢幕左上角、改採挖孔設計，甚至可能全面移除自iPhone 14 Pro問世以來的「動態島」，引發消費者與產業高度關注。不過，隨著相關傳聞持續發酵，多位供應鏈相關人士與分析師已出面澄清，指出此說法恐為誤傳。









iPhone 18 Pro動態島消失了？專家打臉揭「1改變」：只會縮小不會消失

市面上關於iPhone 18 Pro將捨棄動態島的說法，很可能源於國外媒體對供應鏈消息的理解錯誤，或是英文誤譯所造成的誤會。（圖／翻攝畫面）

中國微博帳號「剎那數碼」指出，經溯源查證，市面上關於iPhone 18 Pro將捨棄動態島的說法，很可能源於國外媒體對先前來自中國和韓國的關於紅外線Face ID組件可能異動的早期報告理解錯誤，或是英文誤譯所造成的誤會。實際上，iPhone 18 Pro系列僅會針對Face ID部分元件進行調整，並非整個系統全面移至螢幕下方。Face ID主要由左側的紅外線泛光感應元件、居中的點陣投影器與右側的紅外線相機三大模組構成，其中體積較小且光學結構相對簡單的紅外線泛光感應元件，才是最有可能被移至螢幕下方、且位於左上區域的元件，其餘模組與自拍鏡頭仍將維持置中。





iPhone 18 Pro動態島消失了？專家打臉揭「1改變」：只會縮小不會消失

iPhone 18 Pro 動態島不會消失，僅透過元件調整而縮小，並維持置中。（圖／翻攝自蘋果官網）

多位產業人士與顯示器分析師Ross Young也認同上述說法，認為iPhone 18 Pro系列的動態島並不會消失，而是透過元件重新配置進一步縮小尺寸，仍維持於螢幕頂部中央。此變化主要來自紅外線泛光感應元件下移，並已獲其他來源證實。綜合目前資訊推測，標準版iPhone 18外觀預期不會有明顯變化，而Pro系列則將以「縮小版動態島」作為過渡方案。





