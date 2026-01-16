iPhone 18 Pro 要來了？！十大規格亮點、夢幻新色一次報給你知 !

2026 年才剛開始，有人剛入手 iPhone 17 ，iPhone 18 Pro 的傳聞就已經炸了一片！不知道獺友們目前已經聽到哪一段了呢？(⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)

這一代 iPhone 不只效能準備再衝一波新高度，連相機都有可能迎來「物理等級」的大突破，完全是近年來最讓人有感的一次升級。廢話不多說，快跟著小編一起來把重點一次掌握！

iPhone 18 Pro 要來了？！2 奈米晶片＋可變光圈，這次真的該等嗎？

外觀與螢幕：挑戰「真．全螢幕」的極致工藝

大家敲碗超久的「螢幕下 Face ID」這次被認為是最有機會量產的一代

廣告 廣告

目前的傳聞分成兩派

一派認為蘋果正全力把感測器藏進螢幕裡，讓動態島縮到只剩一個小小的前鏡頭孔

另一派則認為動態島會有顯著的「瘦身」，騰出更多顯示空間，但還不會完全消失

不管哪一種成真，可以確定的是，iPhone 18 Pro 會更接近真正的「全螢幕」體驗。

而背蓋玻璃據說會採用全新工藝，讓玻璃和鋁合金邊框的色差幾乎看不出來，整體視覺一體感再升級。不過有得必有失，從工程樣機中有一說是，為了塞進更大的電池和更猛的相機模組，iPhone 18 Pro Max 傳出重量可能來到 243 公克，哇這個重量比 Galaxy Z Fold 7 摺疊機還重，拿起來會不會像在健身呀！

iPhone 18 Pro 要來了？！2 奈米晶片＋可變光圈，這次真的該等嗎？

核心效能： 有望成為首批 2 奈米 A20 Pro 晶片

效能部分則是這代最受矚目的升級之一！iPhone 18 Pro 有望成為全球首款搭載台積電 2 奈米製程 A20 Pro 晶片的手機，這不只是數字變小而已，效能預估提升約 15%，功耗還能降低 30%。這代表什麼？就是玩 3A 級遊戲更穩、跑 AI 運算更快，手機還比較不會燙手，續航也更安心！

更令人期待的是，蘋果將首度採用「晶圓級多晶片模組（WMCM）」封裝，讓記憶體和處理器整合得更緊密，Apple Intelligence 的反應速度快到你都還沒想完，它就先幫你做好了，簡直像進入讀心術的境界！

iPhone 18 Pro 要來了？！2 奈米晶片＋可變光圈，這次真的該等嗎？

影像系統：可變光圈黑科技，相機變單眼？

攝影控請尖叫！ iPhone 18 Pro 主鏡頭傳出將導入「可變光圈」設計，是說以後帶它就不用帶單眼相機出門了嗎？在白天或光線充足時縮小光圈，畫面細節更銳利；夜拍或低光環境下放大光圈，進光量直接拉好拉滿。這不再只是靠軟體模擬景深，而是真正的物理調整，手機攝影的操作感又往專業邁進一大步。

同時，蘋果也可能不再獨鍾 Sony，改採三星研發的三層堆疊式感光元件。這顆新感光元件主打低雜訊與高動態範圍，夜拍純淨度和細節表現都很值得期待！

iPhone 18 Pro 要來了？！2 奈米晶片＋可變光圈，這次真的該等嗎？

網路通訊：告別高通！自研 5G 晶片與衛星上網

通訊方面也有大變化。iPhone 18 Pro 預計會搭載第二代自研 5G 數據機晶片 Apple C2，效能與省電表現都比前一代更成熟。更令人眼睛一亮的是，2026 年的 iPhone 有機會支援 5G 衛星連網，這代表衛星通訊不再只是緊急 SOS 專利，就算身處沒有基地台的荒郊野外，也能進行基本的數據傳輸，真正做到「隨時在線」。

夢幻新色：酒紅、棕色與紫色回歸

說到顏值，這代 Pro 系列的配色有夠犯規。傳聞將新增酒紅色、棕色與紫色三款濃厚系色調，其中酒紅色更是 Pro 系列首次嘗試偏紅的配色。想像一下酒紅色鈦金屬機身在光線下微微反光，那個質感真的很難讓人不心動ε٩(๑> ₃ <)۶з

發表時間與總結：兩階段登場計畫

最後提醒獺友們注意發表節奏的變化。蘋果在 2026 年可能採取兩階段發表策略，iPhone 18 Pro 系列與首款摺疊 iPhone 預計在 9 月先登場，而標準版的 iPhone 18 與 18e 則可能延後到 2027 年春季才亮相。

如果你現在用的是 iPhone 15 Pro 或更舊的機型，iPhone 18 Pro 的 2 奈米晶片加上可變光圈，真的很值得耐心等一波；但如果你才剛入手 iPhone 17，其實效能已經相當頂規，除非你是重度攝影玩家，不然先觀望也完全沒問題～

看完是不是已經開始心癢癢了呀？如果獺友們還想知道更多關於摺疊 iPhone 或其他 18 系列的最新傳聞，歡迎留言敲碗，小編再整理一篇給大家！✨

🌟電獺少女也有 TikTok 了！各類 App 使用密技、即時科技大事、第一手產品把玩心得全都在電獺少女 TikTok 就差你沒關注啦！

更多電獺少女報導

iPhone 18 Pro 值得等嗎？升級傳聞快速看！

Google 推出 Gemini 3！最新亮點來啦

AirPods Pro 3 亮點整理！還有什麼功能你必知！就看這一篇！！！

資訊不落人後！Google 推臺灣「點亮 Gemini」AI 培育系列計畫

AirPods Pro 3 馬年特別款突襲開賣！還有限量紅包袋大放送？