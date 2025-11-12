iPhone Air恐成末代機！傳蘋果「逐步停產」 下一代無限延期

財經中心／倪譽瑋報導

iPhone Air主打超輕薄設計，但犧牲了一些性能，例如它僅配備單鏡頭。（圖／資料照）

蘋果（Apple）最新推出的iPhone Air在市場表現不佳，日前有科技媒體引述知情人士說法，蘋果正持續減少iPhone Air產量，兩家主要代工廠已逐步關閉生產線，將資源投入銷量較好的iPhone 17 Pro系列；並聲稱，第二代iPhone Air可能於2027年初發表iPhone 18、18e時才推出，或是無限期延後。針對上述傳聞，蘋果公司未發表評論。

iPhone Air不被看好 遜於iPhone 17 Pro與Pro Max

綜合《路透社》等外媒報導，iPhone Air在iPhone 17系列中相當顯眼，它採用5.6mm厚度的超輕薄設計，但為了追求輕巧而弱化電池容量與相機配置，電池較小、僅配備單鏡頭與單喇叭。但iPhone Air的售價高達999美元（台灣賣3萬6900新台幣）與高階系列iPhone 17 Pro相差不多（台灣賣3萬9900新台幣）。

iPhone Air因各式因素未被消費者看好，今年9月上市後銷售不如預期。CIRP的統計資訊顯示，iPhone Air在9月占iPhone整體銷售量3％，相比同為iPhone 17系列的Pro（占9％）、Pro Max（占12％）冷淡許多。

外媒爆料Air產線漸停工 新一代恐延至2027或無限延期

如今外媒《The Information》引述知情人士說法，iPhone Air銷售表現不如預期，蘋果公司已大幅砍產量，富士康（鴻海在中國設立的代工廠）已拆除大部分iPhone Air生產線，目前僅保留約1.5條、預計11月底停產；另一家立訊精密10月底就停工了；現在兩家主要是集中火力生產iPhone 17 Pro系列。

知情人士也聲稱，蘋果不會照著原先的計畫，在2026年秋季推出新的iPhone Air，第二代iPhone Air可能於2027年初發表iPhone 18、18e時才推出，或是無限期延後。對於上述爆料，《路透社》沒辦法證實這些消息、詢問蘋果公司也未獲回應。



