iPhone Air恐成末代機！傳蘋果「逐步停產」 下一代無限延期
財經中心／倪譽瑋報導
蘋果（Apple）最新推出的iPhone Air在市場表現不佳，日前有科技媒體引述知情人士說法，蘋果正持續減少iPhone Air產量，兩家主要代工廠已逐步關閉生產線，將資源投入銷量較好的iPhone 17 Pro系列；並聲稱，第二代iPhone Air可能於2027年初發表iPhone 18、18e時才推出，或是無限期延後。針對上述傳聞，蘋果公司未發表評論。
iPhone Air不被看好 遜於iPhone 17 Pro與Pro Max
綜合《路透社》等外媒報導，iPhone Air在iPhone 17系列中相當顯眼，它採用5.6mm厚度的超輕薄設計，但為了追求輕巧而弱化電池容量與相機配置，電池較小、僅配備單鏡頭與單喇叭。但iPhone Air的售價高達999美元（台灣賣3萬6900新台幣）與高階系列iPhone 17 Pro相差不多（台灣賣3萬9900新台幣）。
iPhone Air因各式因素未被消費者看好，今年9月上市後銷售不如預期。CIRP的統計資訊顯示，iPhone Air在9月占iPhone整體銷售量3％，相比同為iPhone 17系列的Pro（占9％）、Pro Max（占12％）冷淡許多。
外媒爆料Air產線漸停工 新一代恐延至2027或無限延期
如今外媒《The Information》引述知情人士說法，iPhone Air銷售表現不如預期，蘋果公司已大幅砍產量，富士康（鴻海在中國設立的代工廠）已拆除大部分iPhone Air生產線，目前僅保留約1.5條、預計11月底停產；另一家立訊精密10月底就停工了；現在兩家主要是集中火力生產iPhone 17 Pro系列。
知情人士也聲稱，蘋果不會照著原先的計畫，在2026年秋季推出新的iPhone Air，第二代iPhone Air可能於2027年初發表iPhone 18、18e時才推出，或是無限期延後。對於上述爆料，《路透社》沒辦法證實這些消息、詢問蘋果公司也未獲回應。
更多三立新聞網報導
颱風假公告疑出包？張麗善臉書湧現「不要再改了」
台南放颱風假！成大醫院「明門診全面停診」 服務異動一次看
2025冬季「陀羅星」發威！4生肖事業動盪 工作、投資恐卡關
陪伴在地7年 「新北第一家GU」要收了！營業只到12／7
其他人也在看
蘋果新品「一塊布」賣7990元！果粉笑揭「更瞎1產品」：絕對想不到
蘋果公司（AAPL）推出的iPhone系列風靡全球，也曾賣過許多特殊商品，討論話題不斷。這回蘋果昨（11）晚在台灣無預警推出與「三宅一生」聯名的手機配件「iPhone Pocket」，以「一塊布」當作設計理念，卻要價7990元台幣，讓網友嚇喊有夠貴。更有國外果粉分享，其實類似產品很久以前也出過，叫做「iPod Socks」，形狀就像一隻包住iPod的襪子，讓網友超問號，直呼真的有人用嗎！三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
興奮買iPhone 17 Pro 大馬女網紅打開盒子「只剩充電線」：在搞笑嗎！
超級傻眼！馬來西亞有知名女網紅近日遭遇一起「衰事」，她表示自己透過蘋果官方授權經銷商買一支最新的橘色iPhone 17 Pro，並錄下開箱影片，結果打開盒子只剩一條充電線，手機直接消失不見，讓她氣得聯絡客服，並報警處理！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蘋果新 Air 延後上市 第一代銷售不如預期 組裝廠訂單恐落空
外媒報導，受第一代iPhone Air超薄手機今年9月上市後銷售不如預期影響，蘋果已延後原訂明年秋天與下一代iPhone...聯合新聞網 ・ 1 天前
AI 機械人可能只是「外勞」替身？菲律賓「駕駛員」遙控日本機械人，時薪僅 1 美元
日本正深陷人口老化和勞動力短缺的困境，像在便利店補貨這類體力勞動，很難請到本地人，成本也極高。因此，東京初創公司 Telexistence 推出了 AI 補貨機械人，並已部署在日本 300 多家 FamilyMart 和 Lawson 等連鎖店。 但 AI 尚未完美。這些機械人仍有大約 4% 的時間會出錯。為了解決這「最後一哩路」，他們找到了菲律賓：透過當地的初創公司 Astro Robotics，聘請了約 60 名年輕、精通科技的菲律賓人，進行 24/7 全天候監控。Yahoo Tech ・ 4 小時前
流浪20多小時！ 萬里水豚君「逃家」 風雨太大「迷途知返」
新北市萬里區「亮山川休閒園區」一隻公水豚日前跳過100公分高柵欄「逃家」，飼主、民眾貼文協尋多日都沒找到，結果這2天颱風環流共伴效益北海岸風雨太大，牠流浪20多小時後12日自己「回家了」，關心牠的民眾終於放下心中石頭。亮山川休閒園區原本飼養了2隻水豚，1公1母，沒想到日前公水豚竟然不見了，工作人員到自由時報 ・ 6 小時前
Sony迎戰！ PS5大降價25 挑戰任天堂Switch2
【緯來新聞網】Sony宣布，將在日本推出限定版 PlayStation 5，售價大幅下調約25％，以緯來新聞網 ・ 1 天前
有線耳機成最潮配件！為什麼年輕人都在戴「老派」耳機？背後原因解密
在無線藍牙耳機稱霸市場多年後，「有線耳機」竟然華麗回歸！這股復古風潮在日本、歐美等地成為近年最受矚目的潮流趨勢之一，這個看似「退步」的選擇，背後究竟藏著什麼樣的魅力？Yahoo奇摩3C大事紀 ・ 7 小時前
沒手機年代大學生這樣玩！網嘆「這三件套」太經典
生活中心／杜子心報導隨著科技的進步，現代人手上都拿著一支智慧型手機，生活上的一切所需幾乎都可以用手機來處理，許多年輕人幾乎難以想像「沒有手機的年代」要怎麼打發晚上的時間。近日一名網友發文表示「以前沒有手機，大學生晚上都在幹嘛？」。貼文一出，立刻吸引大批過來人留言回憶青春，從夜唱、夜衝到泡網咖標配三件套，幾乎成了那個年代年輕人夜生活的「3件套」，也讓不少人感嘆，「那時候沒手機，生活反而更有趣」。民視 ・ 1 天前
日本機場熊闖入！跑道一度關閉 2起飛航班遭延誤
[Newtalk新聞] 日本近日頻繁傳出熊害入侵人類生活圈，造成多人死亡，甚至還傳出入侵機場，根據日媒報導，下午岩手縣花卷機場停機坪有一隻熊出闖入機場停車場附近區域，隨後機場關閉跑道，導致兩架飛機起飛延誤，並影響了降落航班，警方確認安全後，跑道於下午2時30分重開，飛機恢復起降。 根據《朝日新聞》和岩手電視台報導，下午1時岩手縣花卷機場停機坪有一隻熊出沒闖入，地點位於機場東側的調整池附近，牠由向東穿越跑道後消失，機場跑道於下午2時30分重新開放，但飛機恢復起降後，警方和機場人員仍在搜尋熊的蹤影。 這次的熊害沒有造成人員受傷或設施受損，但因機場跑道關閉導致兩架飛機起飛延誤，並影響了降落航班。查看原文更多Newtalk新聞報導高市早苗稱「若台海動武將啟動集體自衛權」中方跳腳：停止挑釁越線、勿在錯誤道路上越走越遠中國駐大阪總領事威脅高市早苗 總統府：顯已逾越外交禮節新頭殼 ・ 1 天前
中國「暴走團」殺入香港！大媽大爺高分貝音樂列隊走 旁若無人
中國近年興起的「暴走團」風潮最近蔓延到香港，引發網路熱議。影片中，大批身穿藍色隊服的中國中老年人，從深圳出發到香港參加「暴走」活動，沿著維港兩岸、高調列隊進行健走，還一邊播放著高分貝音樂助興，引起不少當地港人和遊客的關注。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
AI雲端供應商Nebius與Meta簽30億美元供應協議
AI雲端供應商Nebius Group 11日宣布與Meta簽訂30億美元供應協議，將在5年期間為Meta供應AI基建，凸顯市場對高效能算力的需求激增。中時財經即時 ・ 1 天前
最在意的不是薪水？中高齡求職者曝10大找工作考量 薪資只排第二名
台灣邁入超高齡社會，勞動力版圖也正全面重塑。企業普遍認為聘僱中高齡的最大難題是「薪資過高」，並擔心標示歡迎中高齡會影響年輕人應徵意願，然而根據人力銀行調查顯示，其實中高齡求職者最在意的是「地點便利」，另外，高達93.7%年輕人其實是更願意靠近多元友善企業。Yahoo奇摩股市 ・ 23 小時前
太子集團案 中國控美國以國家級駭客盜陳志比特幣
（中央社台北12日電）美國此前沒收柬埔寨詐騙集團中國首腦陳志約12萬枚比特幣，約值4605億元。中國國家計算機病毒應急處理中心發文，指控美國政府或早在2020年透過駭客技術手段「竊取」陳志持的比特幣，是典型的「國家級黑客組織操盤的『黑吃黑』事件」。中央社 ・ 1 天前
有中共常委在偷用? 網傳竟然出現中南海IP 北京急令蘋果下架2款同志交友App
[Newtalk新聞] 近日蘋果公司證實，依中國官方命令，兩款受 LGBTQ 族群喜愛的同志交友軟體 Blued 與 Finka，已從中國區 App Store下架。知情人士透露，這項要求來自中國國家互聯網信息辦公室，理由未具體說明，但外界普遍認為，與中國近年對多元性別議題的審查趨嚴有關。 據報導，蘋果發言人向《法新社》表示，公司依照中國法規行事，「我們遵守營運所在國家的法律」。他指出，Finka 的開發商稍早已主動在海外市場撤下該應用，而 Blued 近年則僅限中國地區上架。《法新社》嘗試聯繫中國國家互聯網信息辦公室及兩款App的營運公司，均未獲回應。 據中國網友回報，Blued 與 Finka 的完整版在蘋果與安卓商店已無法下載。兩者皆由香港企業持有，前者長期為中國最具影響力的同志交友平台之一，全球用戶逾五千萬人。儘管主程式被撤下，Blued 精簡版仍能在中國區 App Store 搜尋到，而國際版 HeeSay 則繼續在境外營運。根據 App 商店頁面說明，HeeSay 標榜「連結全球 5400 萬 LGBTQ 個體」。 有消息指出，除了 Blued 與 Finka 之外，美國知新頭殼 ・ 21 小時前
【公告】董事會通過現金增資金仁寶總部資產開發股份有限公司
日 期：2025年11月12日公司名稱：康舒(6282)主 旨：董事會通過現金增資金仁寶總部資產開發股份有限公司發言人：薛惠文說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:金仁寶總部資產開發股份有限公司普通股2.事實發生日:114/11/12~114/11/123.董事會通過日期: 民國114年11月12日4.其他核決日期: 不適用5.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量120,000千股每單位價格10元交易總金額新台幣1,200,000仟元6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：金仁寶總部資產開發股份有限公司與公司之關係：本公司認股比例30%之公司7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:本公司持股30%之關聯企業辦理現金增資8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用9.本次係處分債權之相關中央社財經 ・ 21 小時前
全支付盜刷事件炸鍋 金管會限7日內說明
全支付遭到詐騙集團盜用，金管會要求在11/17前提報完整說明(圖/卡優新聞網)卡優新聞網 ・ 12 小時前
外媒：iPhone 18 前鏡頭升級 2400 萬畫素，摺疊 iPhone 採用螢幕下鏡頭
蘋果即將在 2026 年升級前相機鏡頭，外媒《MacRumors》引述摩根大通（JP Morgan）最新研究報告，新一代 iPhone 18 系列有望搭載 2,三嘻行動哇 ・ 1 天前
Sony 新推 27 吋 PlayStation 顯示器：QHD 解析度、240Hz 可變更新率、PS5 手把充電掛鉤
在早些時候的 State of Play Japan 活動中，Sony 帶來了一款 PlayStation 原廠顯示器，它採用了 27 吋 QHD 面板，更新率最高可達 240Hz 並且自帶一個可隱藏式的 PS5 手把充電掛鉤。Yahoo Tech ・ 1 天前
馬太鞍溪出現新堰塞湖 下游3鄉鎮持續紅色警戒｜#鏡新聞
鳳凰颱風為花蓮帶來大雨，林保署派出無人機空拍發現，馬太鞍溪堰塞湖新增一處小堰塞湖，就在溢流口處前300米處，推測是凌晨兩點多土石崩塌造成堵塞，因此下游光復、萬榮及鳳林鄉鎮都列入紅色警戒，民眾也要配合撤離，至於溢淹範圍，以及湖體水量等相關數據，都還在計算中，山區也已經加派人員監控，湖體有變化，會立刻應變通知撤離！ 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 3 小時前
2026 蘋果超低價入門款 MacBook 傳聞總整理，規格、售價、上市時間一次看！
先前多家外媒報導，蘋果有望在 2026 年推出一款低價款 MacBook，售價可能會比 999 美元、新台幣 32,900 元的 MacBook Air 更便宜三嘻行動哇 ・ 1 天前