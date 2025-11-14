iPhone Air 將停產？同時暫緩 iPhone Air 2 開發計畫

蘋果在 2025 年推出超薄的 iPhone Air，原本以為會大受市場歡迎，沒想到才上市短短兩個多月，天風國際證券分析師郭明錤就發文表示 iPhone Air 需求低於預期，供應鏈已經開始降低出貨與產能。

外媒《The Information》報導又透露，蘋果已經暫緩第二代 iPhone Air（iPhone Air 2）的開發計畫。

iPhone Air 2 未被取消，但正面臨「重大改版」

《The Information》報導指出，蘋果只是暫時把 iPhone Air 2 從開發時程表撤出，而不是取消 iPhone Air 2 開發計劃。消息人士進一步透露，iPhone Air 2 專案仍在持續開發中，部分工程師與供應鏈仍持續進行重新設計工作，甚至考慮讓這款超薄的 iPhone 加入雙鏡頭模組，並且採用 iPhone 17 Pro 的氣冷散熱系統（Vapor Chamber），希望藉此提升吸引力。

《The Information》表示蘋果這次的決策相當罕見，因為蘋果很少在開發中期將整個產品線撤出時程表。

不過，知情人士透露，蘋果內部還是希望重新設計的 iPhone Air 2 能夠在 2027 年春季與標準版 iPhone 18 、入門版 iPhone 18e 一同推出。

iPhone Air 銷量僅占 3%，富士康與立訊相繼停產

《The Information》指出，由於 iPhone Air 銷售表現不如預期，蘋果主要代工夥伴 富士康（Foxconn） 已經拆除大部分 Air 產線，目前僅剩「一條半」仍在運作，預計 11 月底前全面停產。

另一家組裝夥伴 立訊精密（Luxshare） 則已在 10 月底結束生產。

市場研究機構 CIRP（Consumer Intelligence Research Partners）指出，iPhone Air 在 2025 年 9 月僅佔整體 iPhone 銷售量的 3%，相比之下，iPhone 17 Pro 與 iPhone 17 Pro Max 的銷售市佔率分別達到 9% 與 12%。

2026 年秋季主力將轉向 iPhone 18 Pro 與摺疊機

雖然說 iPhone Air 2 可能不會在 2026 年推出，但據傳蘋果 2026 年秋季將會推出 iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max，以及首款摺疊 iPhone Fold。

至於標準版 iPhone 18 與入門版 iPhone 18e 則預定在 2027 年春季登場。

iPhone Air 系列未來仍有機會回歸

儘管 iPhone Air 憑藉超薄機身與 6.5 吋大螢幕受到部分用戶喜愛，但市場反應卻是相當低迷。

消息人士指出，iPhone Air 2 若能順利完成重新設計，有望以更成熟的形式在 2027 年春季回歸，並可能搭載 Apple 新一代晶片與相機模組，成為介於入門與 iPhone Pro 系列之間的全新定位產品。

原文刊登於：三嘻行動哇

圖片及資料來源：9to5mac、the information、Wccftech

