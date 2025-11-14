iPhone Air 將停產？同時暫緩 iPhone Air 2 開發計畫
蘋果在 2025 年推出超薄的 iPhone Air，原本以為會大受市場歡迎，沒想到才上市短短兩個多月，天風國際證券分析師郭明錤就發文表示 iPhone Air 需求低於預期，供應鏈已經開始降低出貨與產能。
外媒《The Information》報導又透露，蘋果已經暫緩第二代 iPhone Air（iPhone Air 2）的開發計畫。
iPhone Air 2 未被取消，但正面臨「重大改版」
《The Information》報導指出，蘋果只是暫時把 iPhone Air 2 從開發時程表撤出，而不是取消 iPhone Air 2 開發計劃。消息人士進一步透露，iPhone Air 2 專案仍在持續開發中，部分工程師與供應鏈仍持續進行重新設計工作，甚至考慮讓這款超薄的 iPhone 加入雙鏡頭模組，並且採用 iPhone 17 Pro 的氣冷散熱系統（Vapor Chamber），希望藉此提升吸引力。
《The Information》表示蘋果這次的決策相當罕見，因為蘋果很少在開發中期將整個產品線撤出時程表。
不過，知情人士透露，蘋果內部還是希望重新設計的 iPhone Air 2 能夠在 2027 年春季與標準版 iPhone 18 、入門版 iPhone 18e 一同推出。
iPhone Air 銷量僅占 3%，富士康與立訊相繼停產
《The Information》指出，由於 iPhone Air 銷售表現不如預期，蘋果主要代工夥伴 富士康（Foxconn） 已經拆除大部分 Air 產線，目前僅剩「一條半」仍在運作，預計 11 月底前全面停產。
另一家組裝夥伴 立訊精密（Luxshare） 則已在 10 月底結束生產。
市場研究機構 CIRP（Consumer Intelligence Research Partners）指出，iPhone Air 在 2025 年 9 月僅佔整體 iPhone 銷售量的 3%，相比之下，iPhone 17 Pro 與 iPhone 17 Pro Max 的銷售市佔率分別達到 9% 與 12%。
2026 年秋季主力將轉向 iPhone 18 Pro 與摺疊機
雖然說 iPhone Air 2 可能不會在 2026 年推出，但據傳蘋果 2026 年秋季將會推出 iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max，以及首款摺疊 iPhone Fold。
至於標準版 iPhone 18 與入門版 iPhone 18e 則預定在 2027 年春季登場。
iPhone Air 系列未來仍有機會回歸
儘管 iPhone Air 憑藉超薄機身與 6.5 吋大螢幕受到部分用戶喜愛，但市場反應卻是相當低迷。
消息人士指出，iPhone Air 2 若能順利完成重新設計，有望以更成熟的形式在 2027 年春季回歸，並可能搭載 Apple 新一代晶片與相機模組，成為介於入門與 iPhone Pro 系列之間的全新定位產品。
原文刊登於：三嘻行動哇
圖片及資料來源：9to5mac、the information、Wccftech
▶▶▶看更多三嘻行動哇文章🔥🔥🔥
iPhone Air 傳將全面停產，折疊iPhone會不會也因相同原因賣不好？
iPhone 18 前鏡頭有望升級？就連摺疊 iPhone 都可能採用螢幕下鏡頭！？
iPhone 警報再升級！加入「加強型安全警報」/ 海鷗颱風死裡逃生，iPhone 被洪水埋 3 天仍能開機！
蘋果跳過 M4 Ultra 晶片！外媒：M5 Ultra 晶片將於 2026 年登場，Mac Studio、Mac Pro 同步升級
iPhone 18 Pro 不只是新色曝光！新功能可能搶下專業相機市場？
其他人也在看
有線耳機成最潮配件！為什麼年輕人都在戴「老派」耳機？背後原因解密
在無線藍牙耳機稱霸市場多年後，「有線耳機」竟然華麗回歸！這股復古風潮在日本、歐美等地成為近年最受矚目的潮流趨勢之一，這個看似「退步」的選擇，背後究竟藏著什麼樣的魅力？Yahoo奇摩3C大事紀 ・ 1 天前
全支付盜刷事件炸鍋 金管會限7日內說明
全支付遭到詐騙集團盜用，金管會要求在11/17前提報完整說明(圖/卡優新聞網)卡優新聞網 ・ 1 天前
普發一萬到手換！iPhone 17 Pro狂降千元、三星旗艦省1.7萬元
普發一萬元現金陸續入帳，傑昇通信祭出「普發一萬到手換」優惠活動，自11月13日起限時四天，全店手機、平板、耳機全面降價；最熱門的iPhone 17 Pro系列直降2千、三星摺疊旗艦最高現省1.7萬元、還有人氣中階機三星Galaxy A56下殺61折等。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
iPhone Air太輕賣不好！傳下一代新機「改成史上最胖」
蘋果iPhone Air輕薄設計未受市場青睞，爆料指出明（2026）年登場的iPhone 18 Pro Max手機可能增重至243公克，成為史上最重的iPhone。外媒推測與電池容量、材質或散熱設計相關，iPhone 18系列變化引發果粉關注。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
Apple新充電器登場 40W動態輸出台灣正式開賣
【記者趙筱文／台北報導】Apple今日正式在台灣官網開賣全新的 「40W動態電源轉接器（最高輸出 60W）」。這款配件自iPhone 17系列亮相後就備受關注，主打口袋等級體積，卻具備接近中高瓦數的快充效能，成為今年Apple配件線的新焦點。壹蘋新聞網 ・ 4 小時前
最強AI無痕機！AQUOS開賣sense10價格出爐 核心亮點一次看
台灣夏普今（13）日宣布，旗下最新中階智慧手機 AQUOS sense10 正式在台上市！這款新機延續日本SHARP「半步先行」的嚴謹設計精神，搭載高效能處理器、超低功耗Pro IGZO OLED螢幕與強勁續航力，並首度引進兩大創新AI功能：「Vocalist AI降噪魔法棒」和「AI智慧拍照去陰影技術」，為台灣消費者帶來質感、實用兼具的日系智慧生活體驗。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
入門機天花板？！realme 15T上市 挑戰萬元內最強規格
realme今（14）日宣布推出realme 15T，這是「數字系列T版本」首次在台亮相。 realme 15T延續系列在影像、輕薄長續航等核心升級基因，進一步將入門機體驗推升至新高度，以用戶需求為理念設計，搭載價位段唯一前後5000萬畫素AI相機及7000mAh最大電池容量。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
HTC推VIVE Eagle 抗UV、抗藍光透明鏡片款 AI連續對話模式同步登場
HTC宏達電今（13）日宣布，VIVE Eagle AI 智慧眼鏡推出「抗藍光透明鏡片款」與多項軟體升級功能，持續推動 AI 穿戴科技邁向生活化與人性化的全新階段。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
新北 公司遭駭 男向前妻求償敗訴
曾入圍金馬獎、金鐘獎的知名動畫公司「砌禾數位動畫」遭駭客以「LockBit」勒索，導致損失近千萬，負責人王俊雄怪罪當時在公司擔任副總經理的陳姓前妻沒買防毒軟體、防火牆，提告求償994萬餘元，被新北地方法院以沒有相當因果關係駁回。中時新聞網 ・ 15 小時前
科技熱議》最冷的銷售成績，卻帶來最熱的人潮！蘋果iPhone Air究竟是毒藥或補藥
iPhone Air 被稱為蘋果迄今最薄的智慧型手機，但根據調查顯示，在 iPhone 17系 列剛開售的前幾週，只有 10% 的買家選擇了 iPhone Air。一些用戶在網上抱怨 Air 的相機功能配置較低、音質不佳、電池續航能力不足以及價格偏高，但卻有人認為 iPhone Air 正為蘋果實體店帶來人潮。到底哪種說法比較接近事實？快看…點擊此處，VVI......風傳媒 ・ 5 小時前
把握好天氣！週末水氣減 全台氣溫回升｜#鏡新聞
更多天氣資訊，交給氣象主播洪簡廷卉Tuhi。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 10 小時前
行動自然人憑證需求增加 使用次數逾1261萬次
（中央社記者賴于榛台北14日電）2025資訊月與台灣教育科技展登場，內政部也設置行動自然人憑證主題館。內政部長劉世芳今天表示，民眾對行動化服務需求日增，行動自然人憑證應用也快速成長，截至10月底，累計使用次數已超過1261萬次。中央社 ・ 9 小時前
「真無線藍牙耳機」怎麼選？4大趨勢一次搞懂 輕鬆找到你的命定耳機
真無線藍牙耳機(TWS)已經從高端配件演變成日常必需品，一副好耳機能為生活品質帶來顯著提升，面對琳瑯滿目的選擇，到底該如何下手？本文將帶你深入了解TWS耳機的選購重點，讓你找到適合自己的耳機！Yahoo奇摩3C大事紀 ・ 1 天前
中國駭客劫持美國AI！Anthropic揭全球首宗「AI主導網攻」
[Newtalk新聞] 美國人工智慧公司 Anthropic 日前公開指出，受到中國駭客團隊利用其 AI 系統 Claude 的「智能體」功能，發動大規模、自動化的網絡間諜行動。該公司強調，這是全球首例由外國政府利用 AI 主導的網絡攻擊事件，目標涵蓋科技企業、金融機構、化工製造商以及多個政府單位，其中至少四起攻擊成功入侵。 Anthropic 14 日於 X 上發布文章表示，他們成功瓦解一場高度精密的 AI 主導間諜活動，且該行動由中國政府所支持的駭客團隊所執行。指出攻擊者透過一系列誘騙技術，使 Claude 誤以為正在協助一家合法的網路安全公司執行防禦任務，藉此繞過系統原本的安全防護。 駭客將惡意指令拆解為看似正常的小型任務，讓 Claude 在未察覺異常的情況下執行多步驟操作，包括掃描目標系統、檢查資料庫、撰寫漏洞利用程式以及蒐集登入憑證等。整體行動中，Claude 自主完成了約八至九成的任務，使攻擊的規模和速度遠超過人力駭客的能力範圍。 Anthropic 表示，這類攻擊已顯示出 AI 對網路威脅的效果。AI 能在極短時間內發出大量請求，讓過去需要數天或數週的人力滲透作業如今能新頭殼 ・ 2 小時前
DJI 首款 360° FPV 空拍機「Avata 360」曝光！規格、售價、照片， 有望於 2025 年底發表
360 度空拍機競爭又有新對手要出現了！根據外媒與知名爆料者 Igor Bogdanov（@Quadro_News）最新消息，DJI 正在開發一款全新 FPV三嘻行動哇 ・ 21 小時前
鳳凰飛走了雨卻沒停？！ 北海岸續發豪雨特報｜#鏡新聞
更多天氣資訊，交給氣象主播王鈺婷。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 23 小時前
谷歌起訴中國駭客平台！揭開全球「釣魚即服務」帝國黑幕
據《The Hacker News》報導，這起案件揭示了1個龐大且成熟的跨國網路犯罪生態系統，以及1個將網路詐騙工業化、制度化的「黑色服務產業」。透過販售「釣魚套件」（phishing kits）與網路基礎設施，「Lighthouse」協助詐騙者進行大規模釣魚簡訊攻擊（SMS phishing），偽裝成各...CTWANT ・ 1 天前
AI詐騙來勢洶洶！ 西螺鎮公所強化資安防護宣導 打造零外洩安全公務環境
【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】西螺鎮公所今(13)日舉辦「114年度資安觀念及防護宣導課程」，邀集全體同仁參互傳媒 ・ 1 天前
ＷSJ：中國駭客利用美國AI模型自動化入侵 幾乎「一鍵執行攻擊」
《華爾街日報》報導，中國政府支持的駭客9月利用美國Anthropic公司的Claude人工智慧（AI）模型，自動化入侵多家大型企業與外國政府，幾乎到了「一鍵執行攻擊」的地步。Anthropic公司週四（11/13）表示，該公司資安系統成功攔阻大部分攻擊，但仍有四起攻擊讓駭客得逞。太報 ・ 11 小時前
vivo 聯手聯發科技打造 X300 系列影像系統 如何從晶片源頭共創影像新標準？
在手機拍照已幾乎成為每個人日常習慣的時代，怎樣的影像才算「好看」？又或者，更該問的是：「怎麼樣的畫面才能真實記錄當下？」 成立至今已 30 年的 vivo，雖然現在是以智慧型手機點子生活 ・ 1 天前