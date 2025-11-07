iPhone Air 2傳明年登場 新增雙鏡頭設計
【記者趙筱文／台北報導】蘋果有望在明年推出全新一代iPhone Air 2，延續今年話題性的「超薄設計」風潮，主打輕薄外觀與高質感金屬機身，鎖定重視便攜與時尚設計的族群。
新機預期將維持6.5吋 Super Retina XDR螢幕，支援Face ID解鎖，並延續鋁合金邊框與霧面背蓋設計。外界推測，蘋果將持續以Air系列作為iPhone家族中最輕薄的款式，強調外型平衡與手感輕盈，介於標準版與Pro系列之間。
據悉iPhone Air 2最大變化來自相機升級，傳將加入雙鏡頭模組，新增4,800萬畫素超廣角鏡頭，搭配4,800畫素主鏡頭，取代目前的單鏡頭配置。現有Air雖能以演算法模擬2倍望遠，但也由於缺乏實體超廣角功能，使夜拍與風景拍攝仍有所侷限。
根據爆料者最新消息，蘋果將採「正常年度更新節奏」推出iPhone Air 2，維持超薄設計但改為橫向雙鏡排列，與iPhone 17的垂直設計不同。外媒推測，此舉可能是為了支援「空間影片（Spatial Video）」錄製，與Vision Pro生態整合。不過目前尚未獲官方證實。
