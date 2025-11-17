iPhone Air 2 主要升級 2nm 晶片及續航力？雙相機「技術上可行但不合理」

此前有不少流言提到，由於 iPhone Air 銷量不佳，所以第二代產品將無限期推遲。而根據彭博名記 Mark Gurman 的說法，蘋果其實從未打算按年更新該產品線，因此才會命名 iPhone Air 而非「iPhone 17 Air」，那自然也就不存在後繼產品「延期」一說了。至於未來新機的改進方向，報導稱主要焦點是 2nm 晶片而非結構變更。新一代處理器帶來更強效能的同時，更重要的是提升續航力。

除此之外，對坊間盛傳的第二顆相機，Gurman 認為「技術上可行但不合理」。因為 iPhone Air 的相機「平台」內已經非常擁擠，為使用率未必高的副相機打亂設計，感覺並不符合蘋果的成本管理理念。如果真的要給 Air 產品線加入雙相機，那大概也要等摺疊 iPhone 傳說的雙攝方案經過市場驗證後才有可能了。

說到摺機，Gurman 也預測 2026 年秋季蘋果僅會帶來 iPhone 18 Pro、18 Pro Max、摺疊 iPhone 這三款高階新機。標準款 iPhone 18、iPhone 18e 將在大約半年後到來，新 iPhone Air 可能也會在同期登場。這一時程安排目前已廣為流傳，外界預期此發佈模式將被 Apple 維持多年。

