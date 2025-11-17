Yahoo Tech

iPhone Air 2 主要升級 2nm 晶片及續航力？雙相機「技術上可行但不合理」

彭博名記 Mark Gurman 稱 iPhone Air 原本就非每年更新，因此不存在第二代「延期」一說。

Sanji Feng
Sanji Feng
編輯
更新時間
iPhone Air 2 主要升級 2nm 晶片及續航力？雙相機「技術上可行但不合理」
iPhone Air 2 主要升級 2nm 晶片及續航力？雙相機「技術上可行但不合理」

此前有不少流言提到，由於 iPhone Air 銷量不佳，所以第二代產品將無限期推遲。而根據彭博名記 Mark Gurman 的說法，蘋果其實從未打算按年更新該產品線，因此才會命名 iPhone Air 而非「iPhone 17 Air」，那自然也就不存在後繼產品「延期」一說了。至於未來新機的改進方向，報導稱主要焦點是 2nm 晶片而非結構變更。新一代處理器帶來更強效能的同時，更重要的是提升續航力。

廣告

除此之外，對坊間盛傳的第二顆相機，Gurman 認為「技術上可行但不合理」。因為 iPhone Air 的相機「平台」內已經非常擁擠，為使用率未必高的副相機打亂設計，感覺並不符合蘋果的成本管理理念。如果真的要給 Air 產品線加入雙相機，那大概也要等摺疊 iPhone 傳說的雙攝方案經過市場驗證後才有可能了。

說到摺機，Gurman 也預測 2026 年秋季蘋果僅會帶來 iPhone 18 Pro、18 Pro Max、摺疊 iPhone 這三款高階新機。標準款 iPhone 18、iPhone 18e 將在大約半年後到來，新 iPhone Air 可能也會在同期登場。這一時程安排目前已廣為流傳，外界預期此發佈模式將被 Apple 維持多年。

更多內容：

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk

其他人也在看

報導指稱iPhone Air 2並未計畫在明年推出，更透露蘋果接下來將調整iPhone機種更新時程

報導指稱iPhone Air 2並未計畫在明年推出，更透露蘋果接下來將調整iPhone機種更新時程

針對近期iPhone Air 2傳聞，彭博新聞記者Mark Gurman在其最新一期「Power On」專欄中指出，此項產品實際上在近期幾個月內都未曾被規劃在明年發表排程內，因此並非因為iPhone Air銷量不佳而被取消，或是僅延後半年更新。同時，Mark Gurman也再次指出蘋果接下來的iPhone機種更新時程，將會因為加入新款折疊機種，進而區分在明年的秋季公布高階機種，並且接續在後年更新標準機種。

Mashdigi ・ 19 小時前
涉勾結詐團洩密遭訴　「仙塔律師」3人移送懲戒 (圖)

涉勾結詐團洩密遭訴　「仙塔律師」3人移送懲戒 (圖)

網紅「仙塔律師」李姓、趙姓與蔡姓律師被控勾結靈骨塔詐騙集團，遭檢方依洩密等罪起訴。台北地檢署認為3名律師違反律師倫理規範情節重大，17日依律師法將3人移送律師懲戒委員會。圖為仙塔律師李女11日受訪。

中央社 ・ 10 小時前
華為 Mate 80 系列外觀公開，Mate X7 新摺機 11 月 25 日連袂登場

華為 Mate 80 系列外觀公開，Mate X7 新摺機 11 月 25 日連袂登場

華為今日正式宣布將於 11 月 25 日發佈新旗艦 Mate 80 系列和新摺機 Mate X7，並且直接公開了前者的外觀。

Yahoo Tech ・ 5 小時前
瓦城泰統集團遷廠調動爭議　員工陳情「有錢開分店、沒錢給資遣」

瓦城泰統集團遷廠調動爭議　員工陳情「有錢開分店、沒錢給資遣」

瓦城泰統餐飲集團中央廚房擬遷廠桃園中壢，引發基層員工高度不安。今(17)日多名員工前來新北市政府陳情，高舉「有錢開分店、沒錢給資遣」、「瓦城集團 還我資遣費」等標語，提出「遷廠預告期過短、資遣費審查標準不透明、遷廠補助費有高低差異、迫簽『自願離職』」等4大訴求，盼外界正視。勞工局勞資關係科科長蕭慧敏出面接受陳情，允諾將先啟動調解，未來如調解不成立，發動勞檢確認勞工有無資遣費請求權，並呼籲公司積極處理調動爭議。勞工局表示，調動工作地不是公司可以片面決定，除不能違反勞動契約外，調動必須基於營運所必需、勞動條件未有不利變更，調動後勞工通勤距離變長，亦應提供必要協助，包括通勤工具及工時的安排等，雇主在調動前應與勞工懇切溝通，並盡可能提供交通輔(補)助等配套措施，或將增加的通勤時間視為工作時間，以調和調動對個別勞工家庭生活的影響程度。勞工局強調，若以上條件雇主若沒有兼顧，勞工有權拒絕，雇主更不能要求勞工自請離職。勞工針對調動不合法，亦可依勞基法第14條向雇主終止契約，仍屬「非自願離職」，雇主有給付資遣費的義務。倘雇主未依法於期限內給付資遣費，勞工局可處30萬元以上、150萬元以下罰鍰，並公布違法

台灣好新聞 ・ 4 小時前

阿里千問APP公測首日服務擁堵中斷 將掀AI未來戰

阿里進軍AI to C市場，千問APP於17日上線公測。基於全球性能第一的開源模型Qwen3，憑藉免費以及與各類生活場景生態的結合，與ChatGPT展開全面競爭。阿里核心管理層將「千問」專案視為AI時代的未來之戰。

中時財經即時 ・ 9 小時前

《大陸產業》阿里向Chat GPT下戰帖？千問APP公測上線

【時報-台北電】綜合媒體報導，阿里巴巴旗下阿里雲開發的聊天機器人「通義千問」APP公測版17日上線，基於全球性能第一的開源模型Qwen3，憑借免費以及與各類生活場景生態結合，被市場解讀向Chat GPT展開全面競爭。 除了公測版，國際版也會在近期上線。阿里巴巴全力進軍AI to C市場，核心管理階層更將「千問」專案視為AI時代的未來之戰。 不過，上線首日就出現「入口擁塞」，部分用戶無法順暢使用相關服務。(編輯：廖小蕎)

時報資訊 ・ 6 小時前
華強北再創新猷，Apple iPhone Air「無 SIM 變有 SIM」

華強北再創新猷，Apple iPhone Air「無 SIM 變有 SIM」

華強北的「超雪團隊」於微博發文，表示 iPhone Air 改實體 SIM 成功，令 iPhone Air「無 SIM 變有 SIM」。

Yahoo Tech ・ 12 小時前

《國際產業》蘋果iPhone重大變革 傳旗艦機年年突破 一年兩次發表會

【時報編譯張朝欽綜合外電報導】蘋果即將宣布，在未來三年內推出三款全新的iPhone旗艦機型，為iPhone發展史上最重大的變革。此外蘋果還將調整iPhone發布時間表，打破過去13年在秋季發布新機的慣例，改為一年兩次發布，分別為高階和入門機型。 據彭博記者Mark Gurman最新的專欄文章透露，該公司正在持續加強對iPhone旗艦產品的承諾，儘管由於蘋果在過去過度依賴iPhone，以及在人工智慧領域的落後，而遭到外界批評。 蘋果已率先在今年9月開啟了變革腳步，推出了超薄的全新iPhone Air以及重新設計的iPhone 17 Pro，而2026年秋季將推出首款的折疊式iPhone，在2027年繼續發布新款高階機型。此將為連續三年推出全新產品。 2027年推出的高階新品將採用曲面玻璃螢幕，並將相機隱藏在螢幕下方。 蘋果也正在調整iPhone發布計畫，不再像以往一樣在每年秋季發布新機，希望能降低在秋季發布新品所帶來的過度營運壓力。 預計蘋果在2026年秋季發表「旗艦級」的iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max以及折疊式iPhone。6個月之後的2027年春季將發

時報資訊 ・ 6 小時前
賴清德聲援高市早苗！鄭麗文批「火上加油」：藉機進行政治操作

賴清德聲援高市早苗！鄭麗文批「火上加油」：藉機進行政治操作

日本首相高市早苗日前「台灣有事論」論引發東北亞情勢緊張，總統賴清德則表示「中方行為嚴重衝擊印太和平穩定，希望中國三思」。對此，國民黨主席鄭麗文直言，賴清德今日的相關回應，無疑是火上加油、藉機進行政治操作，對於維繫和平毫無助益。

中天新聞網 ・ 4 小時前

《大陸產業》阿里官宣千問AI項目 對標ChatGPT展開全面競爭

【時報-台北電】據《澎湃新聞》報導，阿里進軍AI to C市場，千問APP上線公測。今天（11月17日），阿里巴巴正式宣佈「千問」項目，全力進軍AI to C市場。當天，千問APP公測版上線，基於全球性能第一的開源模型Qwen3，憑借免費以及與各類生活場景生態的結合，與ChatGPT展開全面競爭。阿里核心管理層將「千問」項目視為「AI時代的未來之戰」。 目前，千問APP公測版已在各大應用商店上架，並同步提供網頁和PC版。 面向全球市場的千問APP國際版也將在近期上線，借助Qwen模型的海外影響力與ChatGPT直接爭奪海外用戶。 今年2月，阿里已宣佈投入3800億元（人民幣，下同）用於AI基礎設施建設，並設定了到2032年將雲數據中心能耗規模擴大十倍的長期目標。自2023年全面開源以來，阿里Qwen已經超越Llama、Deepseek等模型，成為全球性能最強、應用最廣泛的開源大模型。 截至目前，Qwen系列模型的全球下載量已突破6億次。近期，阿里發佈的旗艦模型Qwen3-Max，性能超過GPT5、Claude Opus 4等國際競爭者，躋身全球前三。 Qwen正在迅速搶佔矽谷市場。Ai

時報資訊 ・ 4 小時前
當AI黑化....Claude遭中國駭客「策反」，協助主動滲透美國目標：一鍵發動攻擊、效率輾壓人類

當AI黑化....Claude遭中國駭客「策反」，協助主動滲透美國目標：一鍵發動攻擊、效率輾壓人類

美國AI新創公司Anthropic上週（14日）發布最新報告，揭露了人類歷史上第一起由AI大規模策劃並自主執行的網路間諜活動。Anthropic指出，該公司「高度確信」這場網路攻勢是由具有中國政府背景的駭客組織主使，成功「欺騙」並操縱了該公司以安全著稱的先進AI模型「Claude」，針對全球約三十個目標發動滲透攻擊，目標涵蓋大型科技公司、金融機構、化學製造商......

風傳媒 ・ 6 小時前

跌到被熔斷、臨床二期未達標 安成生技股價暴跌逾六成 宣告今日暫停交易

興櫃公司安成生技（6610）16日召開重大訊息說明會，曝現仍在開發中、用於治療中樞神經疾病含產後憂鬱症（postpartum depression, PPD）及重度憂鬱症（MDD）的新藥NORA520之美國第二期臨床試驗，取得主要療效指標之統計數據，然因給藥組與安慰劑組之間的差異並未達到統計學顯著意義，致臨床二期未達標，利空飛來，引爆安成生技跌勢，跌幅一度放大至逾六成，因跌幅太重，一度觸發暫停交易機制。

中時財經即時 ・ 10 小時前
大神換機！木村拓哉親身去 Bic Cam買 iPhone 17 Pro 網民驚訝：原來男神還在用 iPhone 13？

大神換機！木村拓哉親身去 Bic Cam買 iPhone 17 Pro 網民驚訝：原來男神還在用 iPhone 13？

日本巨星木村拓哉近日在其 YouTube 頻道更新影片，記錄了他親自前往日本大型電器店 Bic Camera 購買新手機的過程。這位萬人迷竟然像普通人一樣去店舖取貨，而且更被眼尖網民發現他之前使用的竟是舊款的 iPhone 13 (Product RED)，引發熱烈討論。

Yahoo Tech ・ 4 小時前
iPhone 17 Pro宇宙橙「濕紙巾一擦就掉漆」　網友質疑造假

iPhone 17 Pro宇宙橙「濕紙巾一擦就掉漆」　網友質疑造假

根據外媒報導，一名國外網友在社群平台X上分享照片指出，當地有使用者以濕紙巾清潔iPhone 17 Pro Max，結果竟導致機身大面積掉漆。照片中可見，原本應呈現橘色金屬質感的外殼，在鏡頭模組周圍及側邊按鍵區域幾乎只剩下金屬本色，僅有少許橘色塗層殘留，整體觀感大受影響。這...

CTWANT ・ 15 小時前
年末iPhone電池更換優惠！原廠電池現省900元，回收行動電源再送商品卡

年末iPhone電池更換優惠！原廠電池現省900元，回收行動電源再送商品卡

iPhone換電池最高折900元！神腦國際推出「iPhone原廠電池舊換新」優惠活動，針對iPhone 12至16系列手機，提供現折500元優惠，並贈送300元配件購物金；iPhone 14至16系列

食尚玩家 ・ 12 小時前
入秋最強冷空氣明報到！北部、東半部轉濕涼　「這一天」部分地區低溫恐探13度｜#鏡新聞

入秋最強冷空氣明報到！北部、東半部轉濕涼　「這一天」部分地區低溫恐探13度｜#鏡新聞

更多天氣資訊，交給氣象主播王月芳。 加入頻道會員支持鏡新聞🩷： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts

鏡新聞 ・ 1 天前
國安局警告　五款陸生成式AI暗藏資安危機

國安局警告　五款陸生成式AI暗藏資安危機

國安局點名，包括Deepseek等5款中國大陸製AI語言生成模型，有過度蒐集個資、散播不實資訊、甚至會悄悄生成網路攻擊指令，資安專家說，不論用戶是否有提供機敏資料，這些AI仍可能偷偷的，盜取文件和圖片。

TVBS新聞網 ・ 1 天前
國安局示警DeepSeek等陸製AI「親中貶台」 陸委會回應了

國安局示警DeepSeek等陸製AI「親中貶台」 陸委會回應了

國安局示警，DeepSeek在內的中國大陸製生成式AI語言模型，普遍存在資安風險及內容偏頗等問題，如在涉台議題上「親中貶...

聯合新聞網 ・ 22 小時前
新竹通APP不好用 議員憂成錢坑

新竹通APP不好用 議員憂成錢坑

新竹市政府推出的新竹通APP今年8月上線，但民進黨新竹市議員施乃如指出，新竹通評分低，且錯誤修復速度慢，APP內甚至無回報機制，要求市府訂定使用預算規範，勿放任其成為「錢坑APP」，市府回應，會依各界回饋意見及需求，持續規畫擴增各項整合服務。

中時新聞網 ・ 16 小時前

是德攜手聯發科　推進Pre-6G整合感測與通訊技術

（中央社記者張建中新竹17日電）是德科技（Keysight Technologies）今天宣布，與聯發科攜手推進Pre-6G整合感測與通訊（ISAC）技術，將資料傳輸與感測功能整合於單一無線電架構，是邁向6G實驗部署的關鍵一步。

中央社 ・ 8 小時前