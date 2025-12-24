iPhone Fold 模型機出來，「闊摺疊」「無摺痕」似 iPad mini

文章來源：Qooah.com

Apple 計劃在明年秋季推出其首款摺疊屏手機，iPhone Fold 或將實現「無摺痕」顯示效果。

iPhone Fold 在展開時的屏幕比例將更接近 iPad，而非 Samsung 或 Google 摺疊屏手機常見的狹長造型，因此可能被視作一款「闊摺疊屏」裝置。根據最新流出的 CAD 渲染圖，已有用戶通過 3D 打印製作出模型機。從模型來看，新機背面採用了橫向排列的相機模組，設計風格與 iPhone Air 相似。其外屏尺寸約為 5.4吋，內屏則達到 7.6吋，大小接近 iPad mini。

廣告 廣告

為實現真正意義上的無摺痕觀感，Apple 在這款摺疊屏手機上應用了液態金屬與複雜的鉸鏈結構。此外，為了保持機身輕薄，iPhone Fold 可能不會搭載 Face ID，而改為側邊指紋識別方案。

1 of 5

值得一提的是，同一場發佈會預計也將推出 iPhone 18 Pro 系列，而 iPhone 18 標準版及 iPhone 18e 則有望在2027年春季正式亮相。