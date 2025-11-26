iPhone Pocket遭酸「飲料提袋」…果粉仍瘋搶！全球已售罄

蘋果與日本品牌三宅一生推出限量聯名配件「iPhone Pocket」，採用3D針織技術製作，台灣售價短背帶版NT$4990、長背帶版NT$7790。儘管在PTT及社群平台引發大量負評，網友狠酸是「飲料提袋」，但該產品仍在全球市場迅速售罄，目前各地官網均顯示無庫存狀態。

iPhone Pocket。（圖／iPhone官網）

根據美媒《彭博》報導指出，美國市場在開賣後數小時內就宣告售罄，其他國家市場也在短時間內被掃空。這款配件以「A Piece of Cloth（一塊布）」為設計靈感，採用單片3D針織技術製成，可收納任何款式的iPhone，使用方式包括手拿、肩背或繫掛於包袋上。配色與材質延續三宅一生的標誌性布料風格。

由於蘋果創辦人賈伯斯（Steve Jobs）生前是三宅一生的粉絲，此次合作也被外界視為具有濃厚的致敬意味。不過高昂的定價仍讓台灣網友難掩震驚，PTT上不少網友留言「市集擺攤賣的好看太多了」、「990的成本和設計費，4000的智商稅」等聲浪，認為這個售價令人難以接受。

儘管批評聲浪不斷，但果粉表現卻相當強勁，目前已在全球市場售罄。由於屬限量聯名款式，蘋果目前尚未公布是否會追加生產。部分配色已在二手市場出現溢價交易情形，即便網友罵聲大，市場需求依舊強烈。

