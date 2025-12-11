iPhone SE2身價暴漲20倍 這幾款「骨灰級」舊機意外翻身

經歷了2025年10月份蘋果新機上市引發的回收熱潮後，傑昇通信公布11月最新數據顯示，整體回收量出現3%的微幅回調，這屬於新機效應後的合理市場修正，整體動能依舊熱絡。

不過，本月市場最引人注目的焦點並非新機表現，而是一份令人跌破眼鏡的「回收增值榜單」；這份榜單罕見地由iPhone SE 2、iPhone 8系列及iPhone X等「骨灰級」機型全數包辦，徹底翻轉了過往由較新機型主導的局面。

最驚人的案例莫過於 iPhone SE 2 256GB，其回收價單月暴漲1,870元，從原本僅剩殘值的90元飆升至1,960元；傑昇通信分析，這種違反常理的價格波動，並非源自消費者對這些已停止iOS更新舊機的實際使用需求，背後主因在於通路端與電信業者為了在年底前衝刺iPhone 17系列新機銷量，策略性地祭出舊換新加碼；加上這些舊機在開發中國家或特定維修市場（如螢幕、金屬機殼）仍有零件拆解價值，回收商看準供應鏈需求與補貼政策，才促成了這波本應報廢的舊機身價「起死回生」。

在整體回收版圖中，Apple手機仍以近七成的市占率穩居龍頭，雖然總量較上月高峰下滑，但iPhone 13、11及12 128GB重回回收量前三名，顯示持有3至5年舊機的果粉仍是換機主力；值得一提的是，市場出現了特殊的價格倒掛現象，上一代「末代4G神機」iPhone 11的最高回收價竟來到3,690元，比首款5G手機iPhone 12的3,300元還高出約12%，這有可能是因為iPhone 12當年銷量巨大導致二手供給過剩，加上早期電池續航與發熱問題影響口碑，壓低了殘值；反觀iPhone 11憑藉LCD螢幕的耐用度與穩定效能，在長輩或兒童機市場保有剛性需求，供需黃金交叉下，造就了舊款價格優於新款的奇特局面。

至於Android陣營方面，隨著各大品牌加大回收補貼及手機耐用度提升，消費者回收意願普遍增強；其中OPPO表現最為亮眼，回收量逆勢成長11%，主因在於Reno系列優異的人像拍照功能與外型設計，在二手市場流通性極佳，讓回收商願意開出更好的條件，相比之下，Redmi回收量則暴跌20%，主要反映出該品牌用戶多屬價格敏感族群，在缺乏強力誘因下，更傾向將舊機留作備用，而非投入回收市場。

（本文由 Newspie新聞派授權轉載，原文在此）