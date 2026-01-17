iPhone11不捨換！律師曝：孩子「1原因」喊家裡窮 家長嘆：真的兩難

實習記者藍子瑄／台北報導

律師林智群分享，孩子因同儕比較產生手機焦慮，引發不少家長共鳴。（示意圖／Unsplash）

孩子開始吵著要新手機，理由卻不是不好用，而是「同學都有」，這樣的情況讓不少家長煩惱。律師林智群近日在臉書分享自身經驗，坦言面對孩子的期待自己相當糾結，也忍不住拋出疑問：「小孩不會賺錢，有必要給最新手機嗎？」他直言，孩子之間的比較心態，常讓家長進退兩難。

林智群表示，自己原本打算讓手上的 iPhone 11 再戰兩年，但最後還是換了新手機，原因並非追求新款，而是家中老大班上，幾乎每位同學都有手機，只有孩子沒有。他也和孩子約定，只要這學期成績能進前五名，就把舊手機給他，而孩子前兩次都達標，讓原本還在服役的 iPhone 11「看起來是不保了」。

廣告 廣告

他也坦言，孩子一直覺得家裡有點窮，原因是「同學換下來的 iPhone，都比我們家的新」，讓他忍不住反思：「小孩不會賺錢，有必要給最新手機嗎？」但現實是，孩子之間難免會互相比較，他也補充，自己只選擇基本款，是因為「我們家窮，不是因為我對拍照沒興趣」。

貼文曝光後，引起大批家長共鳴。有人笑說：「我那個年代都是比有沒有 Gameboy 和怪獸對打機，現在居然是比 iPhone 第幾代」、「以前能玩貪食蛇就很開心了」。也有網友直言：「小朋友就是永遠會比來比去」、「每個世代比的不一樣，從小就看過比球鞋品牌、比電腦配備、比零用錢、比爸媽開什麼車」、「以前的小孩也會比啦！東西不一樣而已」。

也有家長認為不必急著滿足孩子需求，「iPhone 11 功能對學生真的夠用」、「如果真的想要新手機或其他奢侈品，可以讓孩子成績達標後給獎金、存錢，再自己買，反而更懂得珍惜。」不少人也點出關鍵：「從小培養正確的用錢觀與價值觀，比拿什麼手機更重要。」

更多三立新聞網報導

月底救星來了！唐吉訶德「這時段」下殺5折 內行曝：壽司、便當都能撿

A-Lin傻眼！尾牙Cue唱「那魯one」 台下竟沒人接唱 網笑：還沒投幣啦

學測壓力山大！女兒考倒數第一 媽1句話暖萬人 網曝童年陰影：太殘酷

美對台少賺千億美元！她揭「超車日韓」關鍵：投資CP值成最大王牌

