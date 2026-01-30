iPhone17全球狂銷！蘋果Q1營收勁揚16%

美國科技巨頭財報週登場，幾家歡樂幾家愁，蘋果受惠於iPhone 17需求驚人，中國市場復甦，2026會計年度第一季營收勁揚16%，股價小幅上漲約1%；微軟則因為雲端業務成長放緩，股價重挫近10%，是近六年最大跌幅，也凸顯投資人對企業在AI的投入，檢視標準日益嚴格。

iPhone17系列需求強勁 中國市場表現亮眼

蘋果29日公布2026會計年度第一季財報，營收成長達16%，獲利也優於預期，雙雙創下新高，主要受惠於去年9月開賣的iPhone 17在所有主要市場銷售都成長，中國市場表現尤其亮眼，年增高達38%。專家預期iPhone 17接下來需求依舊強勁，加上蘋果今年將推出折疊手機，AI方面也開始趕上腳步，如果能克服記憶體漲價等挑戰，未來的表現值得期待。

微軟市值蒸發3570億美元 美股史上第2慘

同樣是科技巨頭，微軟卻因為被視為企業AI需求指標的雲端業務成長放緩慘遭拋售，29日股價重挫近10%，是近六年最大跌幅，市值蒸發3570億美元，更是股市史上單日第二大損失。專家指出AI就像一把雙面刃，投資人檢視標準提高，企業除非交出爆炸性業績，否則越來越難提振市場情緒。

廣告 廣告

國際中心／邱楷雯 編撰 責任編輯／馮康蕙

更多台視新聞網報導

蘋果發布新一代AirTag 定位尋找距離.音量提升50%

FED將公布利率決策、企業財報週登場 美股三大指數上揚

AI版Siri傳下月亮相！可跨App做回應.回答更準確