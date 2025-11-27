iPhone17熱銷 公司股價看多！10檔ETF大打「蘋果光」、這檔近一週漲3%

自蘋果該款新手機發表以來，公司股價強漲了 22.4%。理財專家認為，蘋果後市仍偏多看待，除了持有單一個股外，在國內大打「蘋果光」的海外ETF也浮現投資吸引力。 （示意圖）

[Newtalk新聞] 隨著 iPhone17 系列熱銷，市場普遍看好，蘋果（AAPL）有望在睽違十多年後重返智慧手機市場市佔率桂冠，加上旗下首款折疊手機「iPhone Fold」在近期傳出成功克服「折痕」難題的好消息，公司股價下半年表現強勁。

自蘋果該款新手機發表以來，公司股價強漲了 22.4%。理財專家認為，蘋果後市仍偏多看待，除了持有單一個股外，在國內大打「蘋果光」的海外ETF也浮現投資吸引力。

廣告 廣告

市場上，超過 20 檔ETF涵蓋「蘋果」，而含量最高前十檔，權重均達到雙位數。儘管近一周美股上沖下洗、如坐雲霄飛車，大打蘋果光的海外ETF卻逆勢展現霸主氣勢，績效前九名全數繳出正報酬。其中表現尤佳者，包含凱基全球菁英55（00926）、統一FANG＋（00757）、國泰北美科技（00770）、保德信全球藍籌（009810），及平衡凱基美國TOP（00980T）。

理財專家指出，00980T 選取美股市值排名前十企業為成分股，並以市值作為計算權重基礎，不僅能確保強者出線，更能確實跟著美股十強參與長期成長。儘管近日美股權值股輝達（NVDA）、微軟（MSFT），甚至蘋果在盤面上互有消長，00980T 股票部位專注布局那斯達克指數科技十巨頭，故能掌握市場紅利，分享美國市場成長的果實。

平衡凱基美國TOP ETF研究團隊表示，近期美股受聯準會 12 月降息機率回升，樂觀情緒有望帶動美股權值股受 AI 泡沫化疑慮所受承壓，降息釋出的熱錢也預期點火股市上演慶祝行情。00980T 除了布局美國前十大科技股，另有 3 成配置美國公債，兼顧美股科技龍頭成長潛力與美國公債平衡股票波動，無論是在震盪格局，或是股市火熱之際，都有機會靈活因應市況，參與市場行情。

市場法人強調，蘋果市值在今年十月底正式破 4 兆美元，在 AI 軍備競賽中迎頭追趕；而其計畫與 Google 合作、採用近期人氣火熱的 Gemini 大型語言模型升級旗下語音助理 Siri 的功能，強強聯手更有望驅動換機意願及需求，資金面也延續對市場的正面解讀。

（代號）含「蘋果」ETF名稱／近一週績效／蘋果權重

（00926）凱基全球菁英55：3.03%／16.27%

（00757）統一FANG＋：2.30%／10.93%

（00770）國泰北美科技：2.08%／10.01%

（009810）保德信全球藍籌：1.73%／11.14%

（00980T）平衡凱基美國TOP：1.68%／13.46%

（009811）統一美國50：1.67%／11.04%

（009813）貝萊德標普卓越50：1.66%／11.43%

（009801）中信美國創新科技 1.19%／15.39%

（00916）國泰全球品牌50：1.10%／16.65%

（009807）台新標普科技精選：0%／ 13.51%

資料來源：CMoney。資料時間：11／25

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

香港宏福苑火海延燒20多小時 死亡人數增至55人、279人失聯

曾一度獲民眾黨提名考量 中配徐春鶯涉詐欺遭聲請聲押