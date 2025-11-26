iPhone17狂賣！蘋果有望超車三星重返全球第一寶座
【記者趙筱文／台北報導】市場研究公司Counterpoint Research最新報告指出，受惠iPhone17系列推出後在全球市場的強勁買氣，蘋果今年將以19.4％市佔率超車三星，重返全球最大手機製造商寶座，這將是自2011年以來首次奪回龍頭。
Counterpoint先前兩份分析已顯示蘋果在iPhone17上市首月銷量便強勁大增22％，同期全球整體市場反而下滑2.7％；10月銷售更年增37％，遠高於整體市場的8％。最新報告進一步指出，2025年全年iPhone出貨量預估將成長10％，顯著優於三星預估的4.6％，並足以推動蘋果坐回全球第一。
Counterpoint分析師Yang Wang指出，iPhone17系列的優異反應固然重要，更關鍵的推升力量在於「換機週期已達轉捩點」。他表示，疫情期間購買手機的消費者正進入換機潮；此外，2023年至2025年第二季間售出的3.58億台二手iPhone，也將在未來數年成為新機升級來源，持續推動蘋果出貨攀升。
報告同時預估，2025年全球智慧手機市場整體僅成長3.3％，顯示蘋果將是驅動產業回溫的主要火車頭。展望未來，Counterpoint認為蘋果至少將穩居龍頭至2029年，並指出2026年傳聞中的摺疊式iPhone與更平價的iPhone17e，都將成為下一波銷量成長動能。
這份預測也呼應蘋果高層的說法。蘋果執行長庫克在最近一次財報會議中強調，iPhone17系列的早期表現相當亮眼，並預期年底購物旺季將締造公司史上最強的一季，即便部分市場對iPhone Air反應稍顯冷淡，仍無礙整體銷售展望強勢上修。
