iPhone17銷售亮眼，專家看到的不只是股價再創新高，而是蘋果自主研發晶片的好表現。蘋果看似在AI領域慢半拍，但市值卻仍然超過四兆美元。就是蘋果在其他品牌還在拚AI應用，已經開始建構AI的硬體基礎。不只要讓iPhone成為AI運算的核心，更要用「美國製造」撼動全球半導體供應鏈。但這場自主化浪潮，也讓台灣的關鍵角色面臨考驗。

蘋果iPhone17，內行人看的不只是新款iPhone，而是蘋果自主研發的晶片A19 Pro、無線晶片N1，以及基頻晶片C1X。

廣告 廣告

蘋果無線軟體技術副總裁 馬蒂亞斯：「能夠真正針對特定產品的需求，精準設計並優化解決方案。」

蘋果平台架構副總裁 米雷：「我認為那正是魔力所在，當我們掌握控制權，就能超越單純購買商用晶片所能實現的極限。」

這是蘋果對於外界質疑有關AI科技策略，交出的一份答案卷。

蘋果平台架構副總裁 米雷：「透過私人雲端運算的延伸，我們呈現一個不斷演進的精彩篇章，目前重點是確保現在出貨的手機，能夠處理重要裝置當中所有的AI任務。」

要成為處理各家AI軟體最合適的硬體設備，因此選擇蘋果自主研發晶片。

市場研究機構執行長兼首席分析師 巴賈林：「絕對如此，這從一開始就是他們的目標，在任何能製作客製化晶片的領域或需要透過客製化晶片提升使用者體驗的地方，你看數據機的處理就是很好的例子。」

這場蘋果的自製革命，不只是產品升級，對全球半導體供應鏈也是一次強震。美國製造是蘋果的重要目標，可能對整個供應鏈造成衝擊。

市場研究機構執行長兼首席分析師 巴賈林：「每個人都對此感到憂心，關稅究竟會對半導體供應鏈造成什麼衝擊仍是個未知數，這也解釋了為何蘋果與庫克積極推動目標，公開討論對美國的投資計畫。」

專家分析認為蘋果正在模仿輝達的雲端AI晶片設計，把雲端的AI能力搬進iPhone手機。對台灣半導體產業來說，一方面是一大利多。

市場研究機構執行長兼首席分析師 巴賈林：「如果想維持技術領先，仍需倚賴台灣的製造實力。」

蘋果投資了亞利桑那州的台積電晶圓廠，但量產三奈米的時程，但要到2028年才能跟上腳步，美國製造短期內難以撼動台灣半導體的地位

市場研究機構執行長兼首席分析師 巴賈林：「隨著我們加速追求最先進的製程節點，短期內仍將依賴台灣，直到英特爾成為可靠替代的方案，這是當前最大的挑戰，至少在未來2至3年內都將如此。」

這代表未來至少三到五年，台積電依舊是蘋果的唯一選擇卻也是挑戰。

蘋果平台架構副總裁 米雷：「我們對台積電進軍美國製造充滿期待與興奮，從時區協調上來看，能帶來便利性，我們也深知供應鏈多樣化的重要性。」

蘋果正透過 iPhone打造自給自足的科技生態，雖然台灣仍是不可取代的晶片戰略中心，但是當蘋果加速垂直整合，其他供應商的角色將逐漸被邊緣化，可能改寫整個半導體產業版圖。

更多 TVBS 報導

iPhone17賣翻天 蘋果自製晶片全面啟動AI戰略

iPhone 17 Pro熱銷！蘋果股市飆 華爾街唱衰：AI進度成軟肋

台積電產能滿載至2027 美媒曝3理由：年底前不買會後悔

黃仁勳如何成為AI領頭羊？輝達未來布局、觀點一次看

