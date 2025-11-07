iPhone17賣翻天 蘋果自製晶片全面啟動AI戰略

iPhone17銷售亮眼。（圖／AP）

iPhone17銷售亮眼，專家看到的不只是股價再創新高，而是蘋果自主研發晶片的好表現。當其他品牌還在拚AI應用，蘋果已經開始重新建構AI的硬體基礎。不只要讓iPhone成為AI運算的核心，更要用「美國製造」撼動全球半導體供應鏈。只是這場自主化浪潮，也讓台灣的關鍵角色面臨考驗。

面對蘋果iPhone 17的登場，內行人目光全鎖定不只新機身，而是蘋果自家打造的A19 Pro處理晶片、無線晶片N1，以及基頻晶片C1X。這波自製攻勢，宛如一記重拳，直擊AI硬體瓶頸，宣告蘋果不再滿足於市售零件，而是親手繪製科技藍圖。

蘋果無線軟體技術副總裁馬蒂亞斯直言，能針對特定產品需求精準設計並優化解決方案。平台架構副總裁米雷補充，這正是魔力所在，一旦掌握控制權，就能突破單純購買商用晶片的極限。這份自信回擊，正是蘋果對外界AI策略質疑的強勢答卷。

米雷進一步指出，透過私人雲端運算延伸，他們呈現一個不斷演進的精彩篇章，目前重點確保出貨手機能處理所有重要裝置的AI任務。選擇自主研發晶片，正是為了成為各家AI軟體最合適的硬體載體，讓iPhone從手機變身AI堡壘。

市場研究機構執行長兼首席分析師巴賈林肯定，這從一開始就是蘋果目標，在任何可製作客製化晶片的領域，或需透過客製化提升使用者體驗的地方，數據機處理就是絕佳範例。這場自製革命，不僅是產品躍升，更如地震般衝擊全球半導體供應鏈。美國製造成蘋果核心目標，可能重塑整個產業脈絡。

巴賈林認為，每個人都對此憂心，關稅究竟會對半導體供應鏈造成何種衝擊，仍是未知數。這也解釋為何蘋果與庫克積極推動目標，公開討論對美國的投資計畫。專家分析顯示，蘋果正模仿輝達雲端AI晶片設計，將雲端能力塞進iPhone，對台灣半導體產業而言，一方面是大禮包。

巴賈林表示，若想維持技術領先，仍需倚賴台灣製造實力。蘋果雖投資亞利桑那州台積電晶圓廠，但三奈米量產時程得等到2028年，美國製造短期內難撼台灣地位。巴賈林說，隨著加速追求最先進製程節點，短期內仍將依賴台灣，直到英特爾成為可靠替代，這是當前最大挑戰，至少未來兩到三年皆然。

這意味未來至少三到五年，台積電仍是蘋果唯一選擇，卻也藏著隱憂。米雷樂觀表示，他們對台積電進軍美國製造充滿期待與興奮，從時區協調帶來便利性，也深知供應鏈多樣化的重要性。

蘋果藉iPhone構築自給自足科技生態，台灣雖仍是不可取代的晶片戰略樞紐，但隨著蘋果加速垂直整合，其他供應商角色恐漸被邊緣化。

