iPhone17、iPhone18關鍵零件被三星包了 Apple這招讓新機不漲價？

隨著全球AI浪潮推動，記憶體市場正面臨嚴峻的供應短缺危機；不過，蘋果（Apple）似乎已經提前佈局；據韓國媒體報導指出，三星電子（Samsung Electronics）已確認成為iPhone17系列最大的DRAM供應商，供應佔比高達70%；這項提早敲定的協議，不僅能確保新機產能，更有望幫助蘋果在記憶體價格飆漲的趨勢中，維持價格穩定。

三星吃下70%訂單 合作延續至iPhone18

根據韓國媒體《Hankyung》報導指出，原先市場預期三星與SK海力士（SK Hynix）將平分秋色，但最新產業估計顯示，三星已拿下蘋果iPhone 17系列約60%至70%的DRAM訂單，成為絕對的主力供應商。

更令人關注的是，這項合作關係預計將延續至2026年的iPhone18系列。這意味著在未來兩年內，三星將是蘋果最重要的記憶體戰略夥伴。

報導指出，蘋果對於記憶體的品質與產量要求極為嚴苛，在當前的市場環境下，三星似乎是唯一能同時滿足蘋果「產量規模」與「品質標準」的製造商。

這項合作對未來的iPhone效能至關重要；據傳iPhone18將採用「六通道LPDDR5X」記憶體技術，以大幅提升頻寬，這種高規格的硬體配置是為了應對日益強大的AI運算需求，確保iPhone在生成式AI功能上能有流暢的表現。

全球記憶體大缺貨 Apple提早鎖單抗漲

目前全球正面臨記憶體供應吃緊的困境，主因在於AI資料中心的需求爆炸性成長，導致SK海力士與美光（Micron）等大廠紛紛將產能重心轉移至高頻寬記憶體（HBM），進而排擠了傳統消費性電子記憶體的產能；美光甚至預測，這波缺貨潮可能持續至 2026年，甚至延燒到2028年。

在這種背景下，記憶體價格看漲已成定局；蘋果透過提早與三星簽訂長期供應協議，不僅確保了貨源，更形同「鎖定價格」，這將大幅降低iPhone因零件成本上升而漲價的風險，這對消費者來說是一大利多。

（本文由 Newspie新聞派授權轉載，原文在此）