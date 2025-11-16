iPhone17 Pro再傳災情 他用1物清潔「宇宙橙被擦掉」

生活中心／徐詩詠報導



蘋果在今年9月推出全新的 iPhone 17 系列，其中旗艦機款 iPhone 17 Pro 的規格與配色成為眾多人討論話題；在「宇宙橙」配色上，有人認為是精品愛馬仕橘，但也有網友認為是「泰奶橘」、「貨運橘」。不過，近期有 iPhone 17 Pro 用戶分享災情，指出自己僅用濕紙巾擦拭「宇宙橙」手機，竟導致機身橘色被擦掉。









iPhone17 Pro再傳離奇災情！他用1物清潔「宇宙橙竟被擦掉了」

有網友分享宇宙橙iPhone 17 Pro掉色情況。（圖／翻攝X）

廣告 廣告

根據《wccftech》、《IBTimes》等報導，一名新入手 iPhone 17 Pro 的蘋果用戶指出，一般清潔習慣可能造成無法挽回的損害。他進一步貼出自身 iPhone 17 Pro Max 的照片，照片中的「宇宙橙」漆面明顯脫落。據稱原因就是使用濕紙巾擦拭。對此不少網友相當傻眼，紛紛留言「這是真的嗎」、「我不相信這是真的」。

iPhone17 Pro再傳離奇災情！他用1物清潔「宇宙橙竟被擦掉了」

該網友稱僅用濕紙巾擦拭，就出現此情況。（圖／翻攝X）







此外，有人特地詢問AI，AI答覆如果濕紙巾內含雙氧水或酒精成分，確實可能使 iPhone 17 Pro Max 的宇宙橙塗層開始剝落。而在 Apple 官方清潔說明中，其實也不斷強調：「不要使用含強烈化學成分的清潔用品，因為這些成分就是為了分解塗層而設計的。」









原文出處：iPhone17 Pro再傳離奇災情！他用1物清潔「宇宙橙竟被擦掉了」

更多民視新聞報導

iPhone 17 Pro變色超崩潰！官方警告：別這樣清潔

iPhone 17開放取貨「8成年輕人」 律師看傻眼網笑：靠2字

分期買iPhone 17竟被罵「壞習慣」？果粉分期付款遭長輩狠批 網友炸鍋論戰爆棚

