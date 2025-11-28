iPhone17 Pro拍出森林暖片 Apple新節慶廣告萌度爆表

【記者趙筱文／台北報導】Apple推出年度節慶短片〈A Critter Carol〉，以手工打造的森林木偶為主角，用iPhone 17 Pro拍下一段關於友情的自導自演影片。Apple強調，在AI時代仍以實體工藝說故事，凸顯人類創造力不可取代。

Apple年度節慶短片〈A Critter Carol〉正式亮相，故事從一名健行者在雪地森林不慎掉落iPhone 17 Pro開始。一群浣熊、熊、鹿、松鼠、老鼠、貓頭鷹等「森林小創作者」撿到手機後，拍下一支受〈Friends〉啟發的音樂短片。當失主透過Apple Watch的「尋找」功能找回iPhone時，意外看到牠們留下的歡樂影片，也成為最暖心的橋段。

Apple特別以「實體工藝」打造這次的主角群，共九隻木偶皆由工匠手工製作，從毛髮質地、木紋到眼神表情都細緻到位。導演Mark Molloy透露，他甚至能讓木偶直接拿著iPhone拍攝，「iPhone 17 Pro的能力讓我驚豔，它讓我能以真正沉浸的方式捕捉整個故事。」

〈A Critter Carol〉完整展現iPhone 17 Pro的攝影性能，包括8倍變焦、CenterStage自拍、以及前後雙向同拍，讓木偶們的自製影片呈現出近乎電影級的畫面感。Apple同步釋出的幕後花絮，更揭露木偶師操作過程、木偶製作細節、以及團隊如何用iPhone完成拍攝。影片中使用的字體也以木版手工印製，呼應友情主題與角色個性。

Apple表示，這支短片希望在年末提醒大家：友情是最珍貴的禮物，只要我們願意創作、分享，就能以最意想不到的方式把人們連結起來。影片也選在美國感恩節前夕釋出，為節慶季增添一抹暖意。

