iPhone18製造起跑！ 評買進台股6檔

iPhone首款摺疊機近期市場已傳出樣機，雖然尚未被官方證實，不過供應鏈應已準備中，法人評估受惠股出爐。圖為iPhone17（圖／資料照）

近期法人報告分析，預期明年全球智慧手機出貨量12億支（-4% YoY），中國市場出貨量2.75億支（-3% YoY）。在iPhone 部分，估計出貨量落在2.34億支（-4% YoY ）。2025年智慧手機記憶體價格上漲主要是DRAM漲價帶動。4Q25 DRAM 合約價較4Q24漲幅超過 75%。記憶體約佔智慧手機物料清單總成本的10%~15%，意味2025年記憶體成本估計增加 8%~10%。隨著 DRAM 和 NAND Flash 合約價持續上漲，預期2026年智慧手機物料清單總成本增加約5%~7%。對於利潤本已微薄的低階機種，品牌商為維持正常運營，勢必會降低供應產品中記憶體佔比，同時全面提高產品線價格。

被法人評為「買進」供應鏈包括：聯發科（2454）、鴻海（2317）、大立光（3008）、台光電（2383）、景碩（3189）、臻鼎-KY（4958）。

首款折疊iPhone銷量上看 1,540萬支

預期首款折疊 iPhone 需求強勁，影響最終銷量的關鍵將在售價及供應鏈是否順暢。售價方面，折疊 iPhone 的折疊面板、軸承、輕量化零件，墊高材料成本，市場傳言售價上看2,000~2,500 美元，經供應鏈訪查及考量 Apple 對利潤率的要求，富邦預期iPhone 售價上看2,399 美元。富邦分別以5%、7%、10%的滲透率試算折疊 iPhone 銷量，以中性的7%預估折疊iPhone 生命過期的總銷量為1,540萬支，再依 iPhone 第一到第三年生命週期的銷量佔比35%、50%、15%去計算，預期2026 年折疊 iPhone 銷量為540萬支。

相機鏡頭規格升級

預料 2026年iPhone 18新系列將採用全新升級相機鏡頭，例如可變光圈鏡頭。田於此要求技術更高，預期作為手機鏡頭技術龍頭的大立光（3008TT，買進），將在此投注更多，可能成為獨家供應商。此外，超薄折疊智慧手機中空間非常有限，製造此類鏡頭難度很高。預料大立光也將成為該類產品主要供應商。至於潛望式鏡頭，2026年可能採用更高的放大倍率。目前玉晶光（3406）的潛望式鏡頭良率佳，因此預期能搶下更多潛望式鏡頭市佔（從目前的 20%提升至40%~50%）•將對玉晶光2026 年業務帶來顯著貢獻。展望2027年，我們也預期2027年下半年起玉晶光可開始奪得可變光圈鏡頭市佔，進一步擴大公司未來業務規模。

