IQ204！南韓13歲神童挑戰牛津落榜 當場痛哭坐地不起

曾以超高智商震驚南韓的「天才少年」白康賢（백강현），在1月14日透過個人YouTube頻道宣布，未能獲得英國牛津大學電腦科學系的錄取資格。現年13歲的他坦言，得知落榜消息時情緒潰堤，「我抱著很大的期待，結果太令人難過，當場就坐在地上哭了出來。」

南韓的「天才少年」白康賢（백강현）。 （圖／翻攝Youtube「 @kangdol100 」）

綜合韓媒報導，白康賢在影片中表示，當天是牛津大學電腦科學系的放榜日，儘管獲得許多人的支持與鼓勵，但最終仍未收到錄取通知。他說：「這是一次很有意義的挑戰，我學到了很多東西，會重新振作起來，不會就此停下腳步。」並向所有應援他的人表達感謝。

廣告 廣告

這名少年在2025年9月首度公開申請牛津大學的消息，當時年僅12歲。他曾透露自己的成績位於前1%，在牛津入學考試MAT的模擬測驗中持續拿下98至100分的高分。白康賢提到，正式應考後雖因時間緊迫未能完美作答最後兩題，但預估自己至少能獲得95分。

申請過程並非一帆風順。白康賢曾說明，透過英國大學入學申請系統UCAS提交資料時遇到困難，因為該系統規定申請者須年滿13歲才能註冊，「如果無法註冊就拿不到UCAS ID，連MAT考試都無法參加，更別說申請牛津了。」經過與UCAS及牛津大學入學部門多次溝通後，校方特別為他開啟綠燈，他也感謝對方「為了我一個孩子盡了最大努力，態度非常親切」。

白康賢透露自己在牛津入學考試模擬測驗中持續拿下98至100分的高分。 （圖／翻攝Youtube「 @kangdol100 」）

去年11月，白康賢成功進入面試階段，當時他表示面試邀請僅發給約四分之一的申請者，自己已通過至少三輪篩選。然而即便闖過重重關卡，最終仍與錄取資格擦身而過。據了解，即使獲得錄取，他也可能因英國學生簽證須年滿16歲的規定，需延後三年才能正式入學。

白康賢出生於2012年，在2016年參加SBS節目《尋找天才》時引起關注，當時他年僅3歲多，就能解開複雜的數學方程式，經測試韋氏智商為164、門薩智商高達204。2023年他以10歲之齡考進首爾科學高中，但僅就讀一學期便選擇退學。對此他曾解釋：「看到鏡子裡像解題機器的自己，決定退學去從事更有創意的活動。」不過他的父親則透露，兒子退學的真正原因是校園霸凌。

該則YouTube貼文截至16日上午7時已累積超過2300個讚與277則留言。網友紛紛留言鼓勵：「這是很棒的挑戰，期待你的下一次嘗試」、「偶爾嘗到苦澀的滋味，才能變得更堅強」、「還這麼小就能堅定地走自己的路，真的很了不起，永遠支持你」。白康賢表示，他的目標是成為人工智慧專家，不會因此次挫折而放棄夢想。

延伸閱讀

輝達H200遭陸海關封殺 傳供應鏈緊急全面停產

劉德音砸2.5億押寶美光 記憶體市場迎來黃金時代

談擴大對美投資 台積電財務長黃仁昭：最尖端技術仍留台灣