iQOO正式登台！電競手機iQOO15來了 特色、售價、預購禮一次看
記者李鴻典／台北報導
vivo今（28）正式宣布引進以「頂級效能、極速充電與電競優化」為核心訴求的子品牌 iQOO。首款在台推出的iQOO產品— iQOO 15 集算力、影像及操控為一體，搭載高通Snapdragon® 8 Elite Gen 5、自研電競晶片Q3與2K M14 LEAD™ OLED全域護眼螢幕；iQOO 15台灣上市版本內建16GB + 512GB，建議售價29,999 元，提供「凌雲灰」與「傳奇白」兩款配色，即日起至12月 5 日於指定通路開放預購，12 月 6 日起在指定通路正式開賣。
iQOO 15 具備了讓電競玩家眼睛一亮的六大亮點，包括強強聯手Monster超核引擎的不掉幀、7000mAh藍海電池的強續航、8K mm² VC散熱系統的不發熱、機身與螢幕光效同步迸發的懸浮能量光環、MAX 雙軸震感馬達的4D遊戲震感及支援最高2K 60幀 20Mbps的流暢直播，帶給電競玩家最佳遊戲體驗。
搭配5000萬畫素Sony 3倍潛望長焦鏡頭、OriginOS 6作業系統及貼心售後服務，為效能控、遊戲玩家和創作者等帶來更高水平使用體驗！iQOO 15 推出16GB RAM+ 512GB ROM，並打造兩款外觀配色，「凌雲灰」展現無限凌雲氣勢，「傳奇白」則以競速菱格紋設計彰顯速度美學。即日起至12月5日，凡於指定通路預購iQOO 15，至官網登錄完成即可獲得超人氣Razer Kishi Ultra 遊戲手持裝置；預購期間持ASUS ROG手機至全台官方體驗店賞機並完成預購iQOO 15，加碼再送vivo筆電隨行袋乙個。
iQOO 與高通聯手調校！iQOO 15 核心採用台積電第三代3nm製程並搭載高通Snapdragon® 8 Elite Gen 5，其共同打造的Monster超核引擎能精準預測每一幀遊戲畫面所需要的運算能力、降低掉幀風險，還能針對遊戲全程無差別加速！啟動Monster模式，即可釋放更強、更順、更冷靜的巔峰效能。配合 UFS 4.1 及 LPDDR5X Ultra Pro 高速記憶體，讀寫速度高達 10.7Gbps，從觸控到畫面回應上都保持旗艦級流暢表現。
專為遊戲優化的自研電競晶片Q3，內建渲染Core、光追Core 與 AI Core三大運算核心，對應 AI、光線追蹤與強大繪圖能力。透過超級解析與超級幀率技術同步運作，iQOO 15呈現如電腦等級穩定的畫面幀率與超流暢的遊戲體驗。此外，Q3 晶片支援自研的全場景光線追蹤，則帶來電影等級的光影效果與逼真陰影，大幅提升遊戲沉浸感。
iQOO 15 搭載6.85吋2K M14 LEAD™ OLED全域護眼螢幕，採用M14發光材料，高達6000 nits局部峰值亮度，為顯示技術寫下高標準！透過奈米光刻濾光膜導入無偏光片顯示技術，大幅提升透光率與色準，降低動態模糊，有效減少眩光與色偏，日夜觀看更舒適。並通過 TÜV 萊因全方位護眼、圓偏光及無頻閃多重認證，為雙眼提供全面保護。而全新一代的超感觸控支援144Hz 刷新率，與最高 3200Hz瞬時觸控採樣率。
對於遊戲玩家來說，不過熱、不掉幀是影響遊戲體驗的重要因素之一，iQOO 15 搭載高通Snapdragon® 8 Elite Gen 5與自研電競晶片外，也具備全新8K mm² VC散熱系統，是史上最大的 VC 均熱板，整合2億奈米石墨烯、雙層石墨片與超導熱凝膠，彷彿手機裡的中央空調，讓機身始終保持酷冷！續航力上iQOO 15 搭載7000mAh藍海電池，並支援100W 極速閃充和40W無線閃充，搭配旁路充電2.0長時間邊玩邊充依然低溫穩定，徹底擺脫電量焦慮。
六大電競亮點：懸浮能量光環、4D遊戲震感、流暢直播，給玩家沉浸式遊戲體驗
玩家追求的極致沉浸體驗，iQOO 15 一次到位！未來感懸浮能量光環可同步迸發機身與螢幕光效，營造沉浸式戰場光效，並支援全彩自訂或一鍵關閉，風格隨你主宰。磨砂背蓋、霧面金屬中框搭配大弧度R角設計，握感舒適服貼，堪稱黃金電競手感。
在遊戲操控方面，iQOO 15首發MAX 雙軸震感馬達，同時整合X軸與Z軸的振動效果，帶來豐富有趣的複合震感，回饋更立體。全新升級的對稱式戰鼓大師揚聲器Pro不只讓聲音空間感更好，遊戲上的腳步聲、槍聲等也聽得更清晰，實現「聲」臨其境的遊戲體驗！遊戲直播首重穩定，iQOO 15支援最高2K 60幀 20Mbps直播和螢幕鏡射規格，並在熱門遊戲可長時間穩定維持120fps，高負載依舊穩定流暢。
除了提供超頂標的電競體驗外，iQOO 15 在生活面向也想給玩家最強支援！iQOO 15 配備後置5000萬畫素VCS仿生光譜主鏡頭、5000萬畫素超廣角鏡頭、5000萬畫素Sony 3倍潛望式鏡頭，及3200萬畫素前置自拍鏡頭，可實現3倍完美人像、10倍夜景大師與100 倍潛望長焦探索，無論人物或風景都能捕捉驚艷細節。而CIPA4.0單眼級防手震則大幅提升手持成片率。另有全面升級的全焦段人像、LivePhoto、AI修圖、抓拍、超級月亮等多元模式。
iQOO 15搭載更絲滑、更好看、更好用的OriginOS 6.0，透過原子島讓操作更直覺與迅速、私密空間則守護重要個人資料安全、一碰傳打破Android與iOS的隔閡， vivo辦公套件更支援 Windows、Mac 和手機無縫連線，就算人不在辦公室照樣完美達成任務！購買 iQOO 15 享vivo同款新品15天換貨、原廠殼膜免費換、免費到府收送、免費手機健檢、免檢修費及始終如一六大售後服務。
iQOO 15 推出「凌雲灰」與「傳奇白」兩款配色，建議售價 29,999 元。即日起至12月5日於vivo全台官方體驗店、線上官方商城、指定電商通路及燦坤、GAME休閒館、宏碁遊戲官方線上商店等指定合作通路開始預購。凡於預購期間入手 iQOO 15，即享原廠延長保固一年，並至官網登錄完成即可獲得超人氣 Razer Kishi Ultra 遊戲手持裝置，以及螢幕意外保固12個月乙次等好禮，整體預購禮總價值13,790 元。
全台 vivo 官方體驗店同步祭出限時預購回饋，於門市預購 iQOO 15 還可享指定銀行刷卡 6 期零利率；電競手機玩家只要攜帶 ASUS ROG手機至全台官方體驗店賞機並完成 iQOO 15 預購，加碼再送 vivo 筆電隨行袋乙個。多重好康層層到位，讓消費者以最划算的價格輕鬆入手 iQOO 15，享受頂級行動遊戲體驗。
