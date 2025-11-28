iQOO電競手機不掉幀 realme入門新機不馬虎

電競蓬勃發展，成為手機大廠競相逐鹿的市場。vivo鎖定愛玩遊戲的年輕族群，今(28)天在台首發子品牌「iQOO」新機「iQOO 15」，不僅強調不掉幀、不發熱、強續航，更配備機身與螢幕光效同步的「懸浮能量光環」、「4D遊戲震感」與支援最高2K 60幀 20Mbps的直播功能。同為中國大陸品牌的realme，新上市入門機款「realme 15T」，主打前後相機均唯5,000萬畫素，售價8,000元有找的優勢。

vivo自2009年成立的子品牌「iQOO」首度登陸台灣，名稱源自「I Quest On and On」的縮寫，象徵生而強悍、探索不止，聚焦電競手機市場。今天在台發表「iQOO 15」新機款，核心採用台積電第3代3nm製程，並搭載高通Snapfragon 8 Elite Gen 5，Monster超核引擎，可預測每一幀遊戲畫面所須的運算能力，讓遊戲全程「不掉幀」。

機身內部安置8K mm² VC散熱系統，整合2億奈米石墨烯、雙層石墨片與超導熱凝膠，搭配7,000mAh藍海電池，邊玩手機邊充電保證「不過熱」、「強續航」。同時強調「沉浸體驗」，機身背部加入「懸浮能量光環」，讓機身燈光與螢幕同步，配有MAX雙軸震感馬達，整合X軸與Z軸的震動效果，使得遊戲體驗回饋更加立體。針對喜歡邊遊戲邊直播的使用者，iQOO 15支援最高2K 60幀20Mbps直播與螢幕鏡射規格，可長時間維持120fps，直播、遊戲都能順暢運行。

在日常生活攝影部分，iQOO提供後置5,000萬畫素VCS仿生光譜主鏡頭、5,000萬畫素超廣角鏡頭、5,000萬畫素Sony 3倍潛望式鏡頭及3,200萬畫素前置自拍鏡頭，搭配CIPA4.0單眼級防手震，輕鬆拍出時尚照片。首波機身顏色有「凌雲灰」、「傳奇白」雙色，建議售價2萬9,999元，即日起至12月5日開放預購，預購送Razer Kishi Ultra 遊戲手持裝置。

realme 15系列再添新成員「realme 15T」，定位為入門機型，但手機功能絲毫不馬虎，前後鏡頭均唯5,000萬畫素，並內建AI攝影系統與水下攝影模式，搭載聯發科天璣6400 Max 5G處理器，並配有同級最大6050mm²氣流VC均熱板，電池容量達7,000mAh，外型有「月輝銀」與「鈦空灰」雙色，建議售價7,990元。

