iQOO電競手機不掉幀 realme入門新機不馬虎
電競蓬勃發展，成為手機大廠競相逐鹿的市場。vivo鎖定愛玩遊戲的年輕族群，今(28)天在台首發子品牌「iQOO」新機「iQOO 15」，不僅強調不掉幀、不發熱、強續航，更配備機身與螢幕光效同步的「懸浮能量光環」、「4D遊戲震感」與支援最高2K 60幀 20Mbps的直播功能。同為中國大陸品牌的realme，新上市入門機款「realme 15T」，主打前後相機均唯5,000萬畫素，售價8,000元有找的優勢。
vivo自2009年成立的子品牌「iQOO」首度登陸台灣，名稱源自「I Quest On and On」的縮寫，象徵生而強悍、探索不止，聚焦電競手機市場。今天在台發表「iQOO 15」新機款，核心採用台積電第3代3nm製程，並搭載高通Snapfragon 8 Elite Gen 5，Monster超核引擎，可預測每一幀遊戲畫面所須的運算能力，讓遊戲全程「不掉幀」。
機身內部安置8K mm² VC散熱系統，整合2億奈米石墨烯、雙層石墨片與超導熱凝膠，搭配7,000mAh藍海電池，邊玩手機邊充電保證「不過熱」、「強續航」。同時強調「沉浸體驗」，機身背部加入「懸浮能量光環」，讓機身燈光與螢幕同步，配有MAX雙軸震感馬達，整合X軸與Z軸的震動效果，使得遊戲體驗回饋更加立體。針對喜歡邊遊戲邊直播的使用者，iQOO 15支援最高2K 60幀20Mbps直播與螢幕鏡射規格，可長時間維持120fps，直播、遊戲都能順暢運行。
在日常生活攝影部分，iQOO提供後置5,000萬畫素VCS仿生光譜主鏡頭、5,000萬畫素超廣角鏡頭、5,000萬畫素Sony 3倍潛望式鏡頭及3,200萬畫素前置自拍鏡頭，搭配CIPA4.0單眼級防手震，輕鬆拍出時尚照片。首波機身顏色有「凌雲灰」、「傳奇白」雙色，建議售價2萬9,999元，即日起至12月5日開放預購，預購送Razer Kishi Ultra 遊戲手持裝置。
realme 15系列再添新成員「realme 15T」，定位為入門機型，但手機功能絲毫不馬虎，前後鏡頭均唯5,000萬畫素，並內建AI攝影系統與水下攝影模式，搭載聯發科天璣6400 Max 5G處理器，並配有同級最大6050mm²氣流VC均熱板，電池容量達7,000mAh，外型有「月輝銀」與「鈦空灰」雙色，建議售價7,990元。
原文出處
延伸閱讀
其他人也在看
iPhone更新設定變了！打FaceTime少1步驟「電話費暴增變5700」 眾人驚：好險有看到
Apple內建的視訊通話App「FaceTime」使用網路連線，若在有wi-fi或網路吃到飽的情況下，通常可以直接爽用而不用額外支付電信費用。然而最近有一名網友在社群分享，因為用iOS升級後設定變了，習慣「FaceTime」講電話卻沒留意到，結果電話帳單竟然暴增到將近5,700元，讓他才剛分手又得噴錢。這篇貼文意外釣出一票苦主，也有人慶幸直呼還好有看到這一篇。鏡週刊Mirror Media ・ 2 天前
Uber「電量越低、費用越貴」！？用戶嘆：賺災難財
Uber「電量越低、費用越貴」！？用戶嘆：賺災難財EBC東森新聞 ・ 16 小時前
Gemini 3太夯！ Google要限縮免費使用次數
Gemini 3太夯！ Google要限縮免費使用次數EBC東森新聞 ・ 21 小時前
下個護國神山！ 「機器人聯盟RIA」成軍 產業新應用曝
台灣大力推動機器人產業發展，現在也成立「機器人跨域共創聯盟」整合資源，政府更投入100億元預算，目標5年內將服務型機器人產值從40億元提升至500億元！目前底盤機器人已在旅宿業發揮效用，緩解6600人的缺工問題。然而，人形機器人因單價近百萬元，短期內難以普及，發展重心逐漸轉向製造業需求。業界看好機器人產業前景，台灣第一款人形機器人預計明年下半年進行外部測試，為產業注入新活力。TVBS新聞網 ・ 11 小時前
iQOO正式登台！電競手機iQOO15來了 特色、售價、預購禮一次看
vivo今（28）正式宣布引進以「頂級效能、極速充電與電競優化」為核心訴求的子品牌 iQOO。首款在台推出的iQOO產品— iQOO 15 集算力、影像及操控為一體，搭載高通Snapdragon® 8 Elite Gen 5、自研電競晶片Q3與2K M14 LEAD™ OLED全域護眼螢幕；iQOO 15台灣上市版本內建16GB + 512GB，建議售價29,999 元，提供「凌雲灰」與「傳奇白」三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
iPad mini 8傳採OLED與A19 Pro 8.5吋大螢幕價位幾乎不變
【記者趙筱文／台北報導】iPad mini可能迎來近年最大升級。外媒報導指出，傳聞中的iPad mini 8預計在2026年第三至第四季亮相，不僅將首次導入OLED螢幕，尺寸也從8.3吋微幅放大至8.5吋，更驚喜的是可能搭載A19 Pro晶片，效能比目前的iPad mini 7大幅提升，且有望維持499美元起的相同價格帶。壹蘋新聞網 ・ 16 小時前
台灣大哥大29日開賣iPad Pro M5 0元帶走、抽Switch 2主機
台灣大宣布29日於全台實體與網路門市同步開賣最新iPad Pro M5，配備11吋及13吋螢幕，搭載高效能M5晶片，無論AI運算、影像生成或專業剪輯皆能流暢處理，是創作者與專業使用者的旗艦首選，搭配5G月租1,399元、綁約24個月及舊換新優惠最高折24,900元，即可0元帶走，再享有Apple One免費體驗2個月、Apple Music買一送二；若於myfone網路門市申辦指定專案，獨家送Ta三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
越南5G標案傾向中興華為 越中關係升溫引發西方關切
（中央社河內28日綜合外電報導）7名知情人士向路透社表示，中國電信領導廠商華為與中興通訊今年已在越南獲得多項5G設備供應合約，這是越南與中國關係持續升溫的又一跡象，同時引發西方官員的關切。中央社 ・ 20 小時前
DJI Mini 5 Pro實測：1吋感光元件+夜間LiDAR加持，輕量級空拍機邁入「專業級」的新時代
DJI今年推出的新一代輕量旗艦空拍機Mini 5 Pro，在維持不到250公克、免申請飛行許可的輕巧設計之下，帶來顯著的硬體與功能進化。不僅換上1吋、5000 萬畫素感光元件，還首度加入夜間LiDAR感測技術，同時在續航、避障與追蹤能力全面強化，讓Mini系列正式邁向專業等級的創作工具。Mashdigi ・ 1 天前
Chrome用戶注意！漏洞遭駭客攻擊 官方示警快更新
Chrome用戶注意！漏洞遭駭客攻擊 官方示警快更新EBC東森新聞 ・ 8 小時前
同一路線價差70元！手機「電量越低叫Uber越貴」是真的嗎 司機曝真正原因
「手機快沒電，叫車會變貴嗎？」近期網路瘋傳一段「低電量＝車資暴漲」的都市傳說，引發大量Uber、叫車平台使用者討論。不少網友實測後驚呼，價格竟然差出一大截。究竟費用是被電量操控，還是背後另有關鍵變因？實際測試發現，同樣路線、不同手機電量，價格真的不一樣。鏡週刊Mirror Media ・ 14 小時前
「優客李林」李驥才怨不準確！ 公車APP動態異常引民怨
9月時優客李林的李驥才在抱怨台中市的公車動態APP很不準，當時交通局說要改善，沒想到過了2個多月，今(28)日時有公車族發現，公車動態APP壞掉了，到站時間顯示不出來，一直在轉圈圈說在讀取中，從早上9...華視 ・ 13 小時前
iOS 26.2 CarPlay 全面升級，小工具變成三欄設計、釘選訊息功能可以自行關閉
蘋果即將發佈的 iOS 26.2 除了提醒事項、Podcast、Apple Music 有更新設計外，CarPlay 也增加兩項實用功能，而且這次更新不走花俏路三嘻行動哇 ・ 10 小時前
亞洲技能競賽南港登場 中華電信應援選手勇闖未來！歡迎蒞臨攤位體驗多軌衛星及AI超擬真助理
2025 亞洲技能競賽正式在南港展覽館登場，中華電信作為本次賽事的資通訊後盾，提供最穩定的網路與雲端服務，陪選手一起勇闖國際！放言 Fount Media ・ 1 天前
2026全球資安進入「速度戰」 專家揭：台灣成高風險前線
全方位整合與自動化網路資安廠商Fortinet發布《2026全球資安威脅預測》，指出全球網路犯罪正加速演化為高度組織化的產業體系，由AI、自動化與專業分工驅動，攻防雙方的競爭焦點也正式轉向「速度」，誰能更快將情資轉化為行動，誰就能掌握生存優勢，而台灣更成為資安攻擊高風險前線。自由時報 ・ 1 天前
中華電信「2025智慧創新應用大賽暨5G加速器徵選」成果揭曉！263組團隊參賽創新高「引領AI應用落地」共創智慧永續台灣
263 組團隊參賽創新高！今年全面聚焦 AI＋5G，從智慧醫療、環境永續到元宇宙內容創新，都展現台灣在科技落地與數位創新上的強勁能量。放言 Fount Media ・ 1 天前
蘋果2025節慶短片聚焦友情 手工小動物木偶擔綱演出
（中央社記者吳家豪台北28日電）適逢美國感恩節，蘋果公司（Apple）今天推出2025年節慶短片「A Critter Carol」，全片以iPhone 17 Pro拍攝完成，主題為「意想不到的友情」，由手工打造的森林小動物木偶演出。中央社 ・ 19 小時前
中華電智慧創新應用大賽登場 (圖)
中華電信27日舉辦「2025中華電信智慧創新應用大賽暨5G加速器徵選活動」頒獎典禮暨成果發表，中華電信董事長簡志誠表示，5G加速器自2018年啟動以來，已吸引82家新創團隊加入。中央社 ・ 1 天前
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」EBC東森新聞 ・ 23 小時前
80歲夫妻想租屋竟叫里長、社會局來！公證卻嗆沒繳房租你能怎樣…老人租不到房子？網曝現實跟口袋有關
台灣65歲以上人口超過430萬人，高齡者在租屋市場處處碰壁，成為居住正義的重大挑戰。內政部調查目前約有100萬獨居長者，近20萬人需要在外租屋，但現實中房東普遍對長者存在「年齡歧視」，僅不到5%房東願意租給高齡者。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前