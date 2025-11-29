iQOO 首度在台亮相 主打性能、遊戲與螢幕三大跨代領先特色
vivo 今天正式將旗下以「頂級效能、極速充電與電競調校」為主軸的子品牌 iQOO 引進台灣。這個 2009 年成立的品牌，名稱取自 I Quest On and On，象徵持續探索與追求更強性能。首款在台推出的機種為 iQOO 15，從處理器、螢幕到電競晶片都以跨代規格作為主打，希望吸引重視效能、熱愛遊戲與在意操控回饋的使用者。
iQOO 15 採用高通 Snapdragon 8 Elite Gen 5，並結合自家研發的電競晶片 Q3，再加上 6.85 吋 2K M14 LEAD OLED 全域護眼螢幕。vivo 認為，這三項核心組合能替後續的性能旗艦定下新標準。vivo 台灣總經理陳怡婷表示，台灣有不少使用者對硬體效能特別講究，因此決定將 iQOO 引進台灣市場，希望以穩定效能與電競體驗滿足這群對性能高度關心的族群。
在今天的發表會中，世界冠軍戰隊 BMG 以及電競女神解婕翎一同到場試玩。他們分享實際遊戲中的反應速度、螢幕觀感與散熱表現，認為與同級產品相比確實有明顯進步。對職業選手來說，手機效能如果不穩定，比戰術錯誤更麻煩，因此設備的可靠度始終是備戰過程中的關鍵。
iQOO 15 主打六項電競亮點，包括提升不掉幀穩定度、 7000 mAh 電池帶來的續航優勢、更大面積的 8K mm VC 散熱系統、懸浮能量光環、 MAX 雙軸震感馬達，還有最高支援 2K 60 幀 20 Mbps 的遊戲直播表現。這些功能搭配起來，旨在讓玩家在長時間遊戲情境下仍能保持順暢並兼具沉浸感。
自研電競晶片 Q3 內建渲染、光追與 AI 三種運算核心，透過超級解析與超級幀率兩項技術同時運作，使手機在高幀率與重負載遊戲時能保留穩定畫面。Q3 也支援全場景光線追蹤，讓遊戲陰影、光影表現更貼近電腦視覺效果。
螢幕採用 M14 發光材料，峰值亮度最高可達 6000 nits，透光率與色準都有提升。奈米光刻濾光膜減少眩光與色偏，也降低了長時間觀看帶來的不適感。螢幕更新率支援 144 Hz，瞬時觸控採樣率最高達 3200 Hz，整體流暢度與操控回應皆優於一般手機。
散熱部分，iQOO 15 採用史上最大 VC 均熱板結構，搭配雙層石墨片、奈米石墨烯與超導熱凝膠，盡量避免在高負載運作中產生明顯溫升。電池容量則達 7000 mAh，並支援 100W 有線快充、 40W 無線充電以及旁路充電 2.0，讓玩家在邊玩邊充的狀態下可以維持較低溫度，減少因電量焦慮而中斷遊戲。
外觀方面，懸浮能量光環能同步機身與螢幕光效，讓遊戲時的視覺感更一致。霧面金屬中框與磨砂背蓋提升握感，而 MAX 雙軸震感馬達則整合 X 軸與 Z 軸震動，使遊戲中的回饋更加立體。對稱式戰鼓大師揚聲器 Pro 也針對遊戲音效進行調校，像是腳步聲與槍聲位置更容易判斷。
影像方面，iQOO 15 配備 5000 萬像素 VCS 主鏡頭、 5000 萬像素超廣角鏡頭與 5000 萬像素 Sony 3 倍潛望式長焦鏡頭，前置則為 3200 萬像素。支援 CIPA 4.0 防手震，並提供 LivePhoto、 AI 修圖、超級月亮等拍攝模式，拍風景或人像時細節都能保留。
系統採用 OriginOS 6，提供原子島操作邏輯、私密空間，並支援 Android 與 iOS 的跨系統資料傳輸。vivo 辦公套件也能與 Windows 及 Mac 互通，讓手機與電腦的銜接更順。購買 iQOO 15 可享 15 天換貨、免費到府收送、免費手機健檢等售後服務。
iQOO 15 推出凌雲灰與傳奇白兩種配色，提供 16GB RAM + 512GB ROM，建議售價為 29,999 元。自即日起至 12 月 5 日於 vivo 全台官方體驗店、線上商城與合作電商開放預購，預購者可獲得 Razer Kishi Ultra 遊戲手持裝置與一次螢幕意外保固等贈品。官方體驗店也提供指定銀行分期優惠，而持 ASUS ROG 手機至門市賞機並預購者，還能額外獲得 vivo 筆電隨行袋。產品將於 12 月 6 日正式在各大通路開賣。
iQOO 表示，品牌核心精神是持續探索並挑戰性能極限，希望以電競體驗作為與其他品牌切入市場的差異點。此次正式在台推出新品，也代表 vivo 嘗試以更細分的產品線滿足不同需求的使用者。
