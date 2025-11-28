iQOO 15 首度登台！電競魂大爆發
有人沒聽過 iQOO 嗎？iQOO 就是 vivo 的子品牌，原本還想說，到底是什麼酷手機？原來是電競手機啊！一到現場，就被兩個顏色「凌雲灰」跟「傳奇白」吸走目光，尤其是背後的懸浮能量光環，只能說太酷了啦～
效能沒有最強，只有更強！
vivo 宣布把主打性能與電競的子品牌 iQOO 正式引進台灣，首發就是 iQOO 15 啦～效能真的很強，不愧是電競手機～搭載 Snapdragon® 8 Elite Gen 5 處理器與自研電競晶片 Q3，強調超級解析跟超級幀率，可以呈現如同電腦一樣穩定的畫面幀率，光影效果則有辦法達到電影等級，真的很想拿來實測玩遊戲欸～
電競選手實測給過！
我今天看到最驚喜的，就是電競選手直接在台下用 iQOO 15 玩遊戲，畫面投到大螢幕都超清楚，完全不會模糊，Monster 超核引擎則幫忙預測運算，基本上都沒有看到掉幀的狀況，而且 Q3 電競晶片把光追、渲染、AI 大整合，現場的光影變化有夠真實，我只能說，這樣玩感覺也太爽了吧～至於續航也超強，這次到達 7000 mAh，當場有選手說，用這支手機打遊戲打很久，都不用怕玩到一半沒電，也有選手特別稱讚 4D 遊戲震感，首發 MAX 雙軸馬達讓每一下回饋都很直接，沉浸感拉滿，而且長時間運行也不發燙，我真的很想搶走手機，打一場《Garena 傳說對決》～
頂規螢幕＋散熱材料，玩多久都不怕燙
iQOO 15 配的是 6.85 吋的 2K M14 LEAD™ OLED 全域護眼螢幕，加上 M14發光材料，亮度最高可飆到 6000 nits，我在現場抬頭看的時候，視覺效果真的超讚！具備萊茵 TÜV 全方位護眼認證、144Hz 螢幕更新率，觸控甚至能瞬間衝到 3200Hz，就算高速操作，也完全不掉拍，至於剛剛提到的散熱，用 8K mm²VC 散熱系統、2 億奈米石墨烯、雙層石墨片與超導熱凝膠，把熱壓到最低，難怪電競選手說玩很久也不燙手，這點玩遊戲真的很加分～
六大電競亮點一次看，續航、震動、光效全部來
六大電競亮點真的是 iQOO 15 重頭戲，雙晶片協同處理不掉幀，7000mAh 藍海電池加上 100W 有線與 40W 無線閃充是玩家勇猛對戰的強力後盾，8K VC 散熱保持全程冷靜，機背還有一圈「懸浮能量光環」，能跟螢幕同步發光，這功能深得我心～氣氛感滿滿～首發 MAX 雙軸震感馬達帶來 4D 震感，直播功能也支援 2K 60幀 20Mbps 直播和螢幕鏡射規格，穩定到你不用擔心～
顏色、容量與價格，預購還送 Razer 手把
台灣推出 16GB＋512GB 版本，建議售價 NT$29,999，有「凌雲灰」與「傳奇白」兩色可選，我真的很喜歡凌雲灰散發出的氣勢～那上市資訊也跟大家說啦！12/6 開賣，而且即日起到 12/5 預購，就送 Razer Kishi Ultra 遊戲手把，讓你體驗掌機的快感，如果帶 ROG 手機去門市賞機，再預購還送 vivo 筆電隨行袋～
小結
今天是我第一次摸到 iQOO 15，畢竟我沒出國嘛～但這次體驗下來，我覺得這款手機是我會推薦給身邊玩遊戲的人，如果是遊戲新手小白，也可以試試看，而且價錢也合理，尤其搭配掌機，感覺遊戲爽感加倍，我真的很期待未來用這台手機實測效能，感覺會有很多心得～在這裡大大的許願～
