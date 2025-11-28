iQOO 15 遊戲手機售價29,999元｜ROG Phone 玩家賞機還有額外見面禮

搶攻電競玩家、遊戲愛好者需求，vivo 旗下子品牌 iQOO 即日起正式登台，首款引進的旗艦機就是搭載高通當前最頂處理器 S8 Elite 的 iQOO 15，該款手機配備 2K 顯示螢幕，並且透過Q3 晶片與雙石墨散熱架構優化遊戲體驗，建議售價為新台幣29,999元。

以一襲皮衣換裝登場的 vivo台灣總經理陳怡婷表示，vivo 在台灣已經10年了，期間發現有一群對於遊戲性能有高度要求的消費者，因此這幾年下來特別爭取 iQOO 引進台灣。她說 iQOO 這品牌其實在 2019 年誕生，「生而強悍、探索不止」是她的品牌理念，vivo 台灣接下來會以頂級效能、極速續航、電競品牌的市場定位，精準回應新世代對極致性能的高度需求。而 iQOO 15 當作台灣首發的機型，除了回應消費者對於遊戲效能不妥協期待的同時，她也承諾，iQOO 品牌將承襲 vivo 六大保固服務、舒適的體驗空間，以讓消費者更安心的品牌承諾來回應市場需求。

廣告 廣告

相較於 2024 年發表的電競手機ROG Phone 9 Pro來說，iQOO 15 已經可以說在效能、電力、螢幕顯示等多方面全面碾壓。效能方面，iQOO 15 搭載高通S8 Elite Gen5，16GB RAM +512GB ROM，尤其記憶體採用最新的 LPDDR5X Ultra，在 Monster 模式底下，安兔兔可跑出 418 萬分，並且配置了8K大面積的 VC散熱模組與高導熱石墨雙層結構，導熱面積更高達2000W/m.K。

電力方面也一舉提升到 7000mAh，支援 100W 有線＋40W 無線充電，全機支援到 IP68&IP69 防塵防水，連線能力也一舉升級到 WiFi7、藍牙6。

螢幕顯示上更配備 6.85 吋 2K 護眼三星M14 面板，畫面更新率最高可以來到 144Hz，最大亮度 6000 尼特、最低 1 尼特，甚至支援 2160PWM 調光，以遊戲手機來說，是個很不錯的顯示螢幕。

作為遊戲手機，iQOO 15 出貨即搭載 OriginOS 6 作業系統，除了操作更流暢、支援一碰傳，搭配首發 MAX 雙軸震感馬達與「靈動燈」智慧遊戲光效，可以帶來所謂的聲光、聽覺、震感等4D遊戲體驗之餘，也帶來更沈浸體驗。

而作為 vivo 子品牌，iQOO 15 配備5000萬畫素VCS 仿生光譜主鏡頭（F1.88）、5000 萬畫素 SONY 3倍潛望變焦鏡頭（F2.65）、5000 萬畫素超廣角鏡頭（F2.05），支援 AI 四季人像，連自拍鏡頭也提升到 3200萬畫素，雖然拍照並不是遊戲手機主打，但是該款手機的拍照效能卻是主打同級遊戲手機最佳。

上市情報方面，iQOO 15 提供凌雲灰、傳奇白，確認將於 12 月 15 日開賣，iQOO 官方也向電競玩家招手，只要帶著ASUS ROG Phone 賞機並且完成預購，就送 vivo 筆電隨行袋，即日起到 12 月 5 日在全台門市、更大電商上市，比較有趣的是該款手機跟 GAME休閒館、宏碁遊戲官方線上店合作開賣，現場還找來 BMG 戰隊進行一對一PK賽，BMG 戰隊成員人為該款手機玩由戲不太會發趟、幀率也不太會掉，希望透過電競選手證言來打入遊戲族群，該款手機建議售價為新台幣 29,999 元，凡於預購期間入手 iQOO 15，即享原廠保固一年，上網登錄還送 Razer Kishi Ultra 遊戲手持裝置、螢幕意外保固 12 個月等重磅好禮，整體預購禮價值 13790元，全台 vivo 官方體驗店也有限時預購回饋。