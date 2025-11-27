IR Trust攜手國泰證券舉辦國防軍備產業研討會
【記者柯安聰台北報導】觀察近期在國際局勢緊張、地緣政治風險升高的背景下，國防軍備產業已成全球資金與技術競逐焦點，AI無人機、智慧監控、智慧能源、先進軍備系統等領域的需求持續攀升。IR Trust於27日攜手國泰證券舉辦「2025 國防軍備產業研討會」，聚焦全球軍備新格局與國防科技創新趨勢。研討會特別邀請達運光電（8045）、格斯科技*（6940）、世紀民生*（5314）3家業界代表，分享他們在國防科技與創新研發、高端製造領域的研發成果、營運策略與未來市場布局。
達運光電旗下聚焦在國防產業佈局之子公司艾斯特物聯科技董事長戴家維指出，達運光電透過智慧聯網AIoT的應用，不僅擴展國防物聯網與電信運營商的合作，更強化了長期技術可見度與穩定交付能力，再加上旗下自主開發的AI熱顯像辨識系統及海岸哨兵整合方案，具備即時監控、全天候防護及無人機三光鏡頭應用能力。
格斯科技*策略長暨發言人許志帆表示，目前已手握越南無人機專案訂單，同時也成功取得美國、歐洲及新加坡無人機系統業者合作機會，為其戰術級無人機提供核心電池解決方案，且為滿足客戶對軍工產品的嚴格品質及安全標準，於今年下半年完成建置軍規級軟包電池專用產線，預計近期正式投產，後續將可快速支應國際軍工及無人機客戶訂單需求，為未來營運成長開啟新動能。
世紀民生*董事長張祐銘指出，無人機已成全球軍備競賽與國安監控的重要核心。隨著俄烏戰爭、歐洲國防支出上升及『藍色無人機倡議』推動安全供應鏈重組，台灣無人機產業迎來重大國際機會，目前世紀民生*在沉浸式無人機、投遞式無人機，濱海監偵型無人機都已經開發完成，無人船、無人潛艇也積極研發中，生產基地與產線也部署完成，並積極參與政府投標相關作業。（自立電子報2025/11/27）
