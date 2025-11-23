iRadio金曲排行榜冠軍 宇宙人 不曾寧靜的夜 單曲
冠軍：宇宙人 不曾寧靜的夜 單曲（新進榜）
亞軍：鄭興 耶加雪菲 單曲
季軍：羅志祥 做伙
第四：NOVA智猷 人造的這些愛啊（新進榜）
第五：張鶴曦 對不起我是雙魚座 單曲
第六：甜約翰 GOOD AFTERNIGHT（新進榜）
第七：許我耀眼 影視原聲帶 合輯
第八：謝和弦 夠愛 單曲
第九：盧廣仲 傷心早餐店
第十：白安 星期八
西洋金曲冠軍：卡倫史考特 Avenoir
東洋金曲冠軍：SUPER JUNIOR SUPER JUNIOR25
iRadio金曲榜投票
