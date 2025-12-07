中廣新聞網

iRadio金曲排行榜冠軍：羅志祥 做伙。
冠軍：羅志祥 做伙

亞軍：鄭興 尋找鄭先生（新進榜）

季軍：炎亞綸 Ikigai

第四：甜約翰 GOOD AFTERNIGHT

第五：白安 星期八

第六：李明川 沒有你的聖誕節 單曲

第七：NOVA智猷 人造的這些愛啊

第八：欣菲SINBY 在一起 單曲

第九：張鶴曦 對不起我是雙魚座 單曲

第十：宇宙人 不曾寧靜的夜 單曲

西洋金曲冠軍：凱蒂佩芮 BANDAIDS 單曲

東洋金曲冠軍：SUPER JUNIOR SUPER JUNIOR25

