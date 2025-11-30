iRent再獲「台灣精品獎」肯定！「共享車平台」帶動移動產業升級
▲「iRent共享車平台」榮獲第34屆台灣精品獎。
和泰集團旗下和雲行動服務打造的共享移動服務領導品牌iRent，累積11年營運經驗，提供超過2,000萬車次的共享車服務，行駛臺灣與離島近十億公里，今年以自主研發的「iRent共享車平台」，在近千件產品中脫穎而出，榮獲「第34屆台灣精品獎」。此為和雲行動服務自2022年首度得獎後，再度獲得台灣精品獎肯定。
此次獲獎象徵iRent在共享移動服務、資訊科技與永續治理的整體實力獲得肯定，也代表台灣共享移動產業技術已邁向更成熟、具有國際競爭力的新階段。
iRent致力於以科技串聯人與移動生活，打造智慧、環保、便利的交通解決方案，以「走出新日常」為品牌精神，將品牌精神落實於每一個使用場景，打造更具吸引力與社會意義的共享移動生活圈。
iRent持續研發創新的腳步，並發揮在台的共享循環經濟的影響力，於2023年正式推出「iRent共享車平台」，以「穩定營運、即時控管、數位自主」為關鍵核心，提供傳統租車業者數位轉型，為既有車輛資產轉型發揮24小時的服務量能，突破營業時間與場域限制，合作業者無須自建系統，即可輕鬆享受低成本、高彈性、高效率的共享營運新模式。
「iRent共享車平台」涵蓋 App、車機、後台管理系統，全數由臺灣在地團隊主導設計與開發，展現在地共享科技的深厚能量。作為全台最大的一站式共享車平台，iRent已吸引近40家合作夥伴加入，橫跨傳統租車業者及共享機車業者。iRent也將持續深化加盟夥伴的營運效率，以數據為本優化車隊管理，打造「平台、加盟夥伴、使用者」三方共贏的共享車生態系。
為強化平台安全與永續治理，和雲行動服務亦通過「ISO 27001-資訊安全管理」、「ISO 27701-隱私資訊管理」、「ISO 14064-溫室氣體盤查」等三項國際標準。透過標準化流程、AI風險偵測、資安防禦機制、數據化管理，確保系統符合GDPR及個資法規範，落實數據信任、永續管理與碳排治理，展現對ESG永續發展的承諾。
和雲行動服務企劃部部長黃翊綸表示，iRent將持續深化智慧移動與生活場景的結合，並以優異的數位平台營運，擴大協作夥伴版圖，帶動臺灣共享移動生態圈發展。
