iRent又爆事故！入停車場失控撞爛柵欄 網全看傻眼

（記者許皓庭／台北報導）iRent 又爆事故！ 近期才剛傳出共享租賃車在停車場下坡翻覆的畫面，如今又有一段新監視器影片在網路瘋傳。一輛 iRent 轎車昨（7）日下午進入台北市一處地下停車場時，疑似失控暴衝，不但直接撞斷進出口柵欄，車身還彈飛至一旁機車區，波及多輛機車。驚悚瞬間曝光後，再度引發社群熱議。所幸事故未造成人員受傷，詳細原因仍待警方調查。

圖／一輛 iRent 轎車昨（7）日下午進入地下停車場時，疑似失控暴衝，直接撞斷進出口柵欄，還波及多輛機車。（翻攝 記者爆料網 YouTube）

監視器畫面顯示，這起事故發生於 7 日下午 4 時許，一輛白色 iRent 車輛沿坡道往下時未見減速，突然高速衝進停車場，直接撞上兩道柵欄。撞擊力道強大，橫桿瞬間斷裂，連基座都被撞到變形。車輛再往側邊偏移，噴向停放的機車區，多輛機車倒成一片，現場傳出巨大聲響。

目擊者表示，撞擊瞬間「像爆炸一樣大聲」，也有人第一時間將畫面 PO 上《爆料公社》，協助通報管理單位。網友看到影片後紛紛留言：「又是 iRent……」、「地下室也能失控這麼誇張」、「幸好當下沒人經過，不然後果不堪設想」。

由於最初傳出事故發生在桃園某高中地下室，校方急忙澄清與案件無關；後經確認，肇事地點位於台北市育達商職旁的私人停車場，並非校內空間。事故造成柵欄與多輛機車受損，目前並無人員傷亡。

值得一提的是，這已是 iRent 近幾日第二起引發大量討論的事故。日前才有共享租車在下坡停車場翻覆的影片曝光，當時也引起駕駛技術、車輛狀況與租賃安全性的熱議。如今類似意外再度出現，讓不少網友擔憂「到底是車子問題還是駕駛問題？」

管理單位目前已進行現場清理，警方也將調閱更多監視器，以釐清駕駛是否誤踩油門、車輛是否故障等因素。停車場方面提醒，坡道進出務必減速，以避免類似事故再次發生。

