iRent「飛撲」！撞斷地下停車場柵欄…網看呆：怎辦到的 撞擊瞬間曝光

社會中心／羅欣怡報導

有民眾昨（7日）在《爆料公社》PO出一段影片，一輛iRent在進入台北市某私立高中地下停車場停車時，下坡不明原因暴衝，直接撞斷柵欄，整台車飛向一旁的機車區，進出的柵欄全部被撞毀，多輛摩托車也受到波及，驚悚瞬間曝光。

事故發生在7日下午4時許，有民眾在《爆料公社》PO出畫面，影片中白色的iRent高速衝進地下停車場，直接撞擊進場和離場的柵欄，不但柵欄被撞飛，就連基座也被撞到變形。

iRent撞斷雙向柵欄，還波及到一旁的摩托車。（圖／翻攝自爆料公社）

肇事的轎車第一時間停不下來，車身噴飛到一旁，還波及到多輛停放的摩托車。事發當下，也有車主將現場慘況PO網，並協助報案，大嘆實在是太驚人了，直呼：「珍惜生命，遠離iRent」。

畫面曝光後，網友也紛紛留言「讓我飛也好，讓我笑也好」、「87分不能再高了」、「柵欄：我招惹誰了」、「還好沒人，撞到真的有夠衰」。

在場的民眾都看傻眼。（圖／翻攝自爆料公社）

停車場,柵欄,iRent,地下室（圖／翻攝自爆料公社）

原本一度傳出這起事故發生在桃園某高中的地下停車場，但遭校方否認，網友按圖索驥，查出事故地點疑似是在台北市寧安街的私人停車場，詳細事故原因，還有待警方釐清。

