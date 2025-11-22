IRIS-T整合垂發系統 美軍艦增武裝選項

記者丘學陞／綜合報導

美國《國防新聞》20日報導，德國迪爾防衛公司將與美國洛克希德馬丁公司合作，把IRIS-T防空飛彈整合至洛馬的Mk41垂直發射系統（VLS），藉此拓展水面艦艇武裝選項。

報導指出，迪爾防衛執行長勞赫日前在柏林安全會議（BSC），與洛馬副總裁馬歇爾簽署備忘錄，同意合作將IRIS-T整合至Mk41以及神盾戰鬥系統；若計畫順利進行，未來該款性能優異的防空飛彈，將整合至美軍神盾艦VLS上，讓美軍艦艇在執行防空、飛彈防禦任務時，具備更大的裝備選擇彈性。

迪爾防衛有陸基的短程IRIS-T SLS、中程IRIS-T SLM等防空系統與飛彈，不過雙方並未說明將把哪一款整合至Mk41及神盾戰鬥系統上。由於歐洲多國海軍艦艇裝備Mk41，其陸軍也已採購IRIS-T SL等陸基防空系統，因此未來可望擴大整合，並提升歐洲國防自主能量。

德國海軍10月中旬曾將陸基IRIS-T SLM防空系統，配置於F125級巡防艦「巴登—符騰堡號」（F222）執行實彈射擊，驗證「防空作戰模組」（AAW）可行性；未來可望參考相關經驗進行整合，提升水面艦防空作戰能量。

美德國防大廠攜手合作，擬將IRIS-T整合至Mk41垂直發射系統，拓展水面艦作戰彈性。（取自迪爾防衛網站）

若整合順利，裝有MK41的各國軍艦也能配備歐製飛彈。圖為挪威「阿蒙森號」（F311）巡防艦Mk41發射飛彈。（取自挪威國防軍臉書）