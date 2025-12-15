iRobot申請破產！中國杉川機器人收購100%股權：曾經的掃地機器人龍頭，為何被迫走向私有化？

重點一：美國 iRobot 公司申請破產重整，將由中國深圳杉川機器人公司（PICEA Robotics）及其子公司 Santrum 收購並控股。

重點二：重整計畫預計讓 PICEA 取得 100% 股權，iRobot 普通股將被註銷。

重點三：iRobot 表示營運維持正常，持續支付員工與供應商款項。

美國掃地機器人始祖品牌 iRobot 宣布在美國特拉華州啟動第 11 章（Chapter 11）法院監督重整程序，並與其主要代工廠與主要債權人——深圳 PICEA 機器人及其香港子公司 Santrum——簽署「重整支持協議」。依據該協議，PICEA 將在重整完成後取得 iRobot 的全部股權，成為新公司的唯一股東。

iRobot 表示，此交易有助於降低槓桿、強化資本結構並維持全球業務布局；同時，iRobot 普通股將被註銷，不再於那斯達克交易。對此，iRobot 執行長蓋瑞・柯恩（Gary Cohen）表示，此為「確保公司長期未來的關鍵里程碑」。

iRobot 普通股下市，散戶股票價值歸零

在重整期間，iRobot 表示將維持「營運如常」，包括 App 功能、客戶計畫、全球夥伴、供應鏈關係與產品支援均不受影響。官方強調，公司已向法院提出常規動議，確保得以支付員工薪酬，並向供應商與其他債權人按時且全額付款，盡量降低司法程序對日常業務的干擾。

重整完成後，iRobot 將由 PICEA 全資持有並轉為私有公司，股份不再於任何全國證券交易所交易。公司同時明確表示，普通股股東預期不會獲得重整後公司任何股權，已發行與流通的股權將被取消。亦即普通股散戶投資人將面臨俗稱「股票變壁紙」的窘境。

依公司說法，此次為預先包裹式（pre-packaged）Chapter 11 重整，法院程序的重點在執行與確認，目標於 2026 年 2 月前完成。

不敵中國品牌競爭，iRobot 轉為 100% 中資公司

iRobot 創立於 1990 年，由三位麻省理工學院工程師創辦，2002 年推出 Roomba（掃地機器人），累積銷售逾 5,000 萬台；但自 2021 年起受供應鏈壓力與競爭加劇影響，獲利走弱。2023 年擬由亞馬遜收購未果後，2025 年 12 月 PICEA 自凱雷集團接手公司大部分債務，為此次法院監督的收購與重整鋪路。

iRobot 長期深耕家用清潔機器人市場，憑藉掃描、建圖與導航等技術奠定品牌地位；但近年面對來自科沃斯（Ecovacs Robotics）等中國競爭者以較低價格提供進階功能，市場壓力加劇。此次重整方案由 PICEA 及 Santrum 作為同一交易團體出資與承擔，目的在於透過資本結構調整與資金支援，提升公司持續經營能力並延續產品研發路線。

整體來看，此次 Chapter 11 重整結合收購控股安排，是典型「債務重整＋所有權轉移且維持營運」的路徑：短期目標在於平穩過渡，長期則在重振財務與技術佈局。

