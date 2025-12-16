iRobot申請破產 中資公司杉川集團全資接手

(德國之聲中文網）iRobot曾扮演自主吸塵器領域的先行者角色。 2002年，該公司推出Roomba，首次讓掃地機器人進入家庭。然而，連續數年來產品銷量下滑。今年3月iRobot曾表示，“許多競爭對手已證明，他們能夠迅速復制我們投放市場的新功能和創新技術，以更低的價格提供功能類似的產品。”

法新社報道稱，這些競爭對手大多位於中國。iRobot的產品也由杉川代工，在中國和越南都有生產基地。根據提交給美國證券交易委員會的文件，截至11月底，iRobot拖欠杉川的債務高達1.61億美元。

此次收購完成後，iRobot將成為杉川集團的全資子公司，原先的股票將從美國市場退市。 iRobot公司表示，在明年初破產程序完結前，業務運營將照常進行。

2022年，美國亞馬遜願意以17億美元收購iRobot，但沒有獲得歐盟反壟斷機構的批准。此後，iRobot一直在尋找替代買家，但談判進展不順。

（法新社）

作者: 德才