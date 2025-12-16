iRobot 破產被中國廠吞下！拒買中國貨「台、韓、瑞典」這三牌成最後救星

iRobot 破產退場後，掃地機器人市場幾乎由中國品牌主導，重視資安者選擇有限。（圖為掃地機器人情境示意） 圖：Gemini AI生成 / 曾郡秋 製

[Newtalk新聞] 掃地機器人始祖 iRobot 宣告破產並轉移產權，消息一出震撼家電市場。不少民眾走訪賣場發現，市面上的掃地機器人幾乎被中國品牌壟斷，對於重視資安隱私的消費者而言，選擇變得相當有限。隨著一代經典品牌恐將走入歷史，非中國製的替代選項成為市場關注焦點。

被視為產業先驅的美國大廠 iRobot 日前正式宣告集團破產，預計將把產權轉移至深圳市杉川機器人有限公司（Shenzhen PICEA Robotics Co., Ltd.），它原是 iRobot 的代工廠，在 iRobot 宣告破產後，透過收購債權的方式「反客為主」，預計將取得 iRobot 100% 的股權。這項消息意味著，曾經叱吒風雲的一代經典品牌可能就此劃下句點，也讓原本就競爭激烈的市場版圖再次洗牌。隨著該品牌退出主要競爭行列，不少消費者擔憂，若有變成中國品牌，恐有資安上的考量，現階段能入手的選擇確實不多。

從技術發展來看，掃地機器人的競爭已不再只是比吸力或拖地效果，各品牌陸續強化充電座的自動化功能，包含自動集塵、清洗拖布與熱風烘乾，目的就是減少使用者動手清理的頻率；同時透過視覺辨識技術避開路障，降低碰撞家具的風險。不過在這類整合度較高的功能上，石頭、科沃斯、小米與追覓等中國品牌，目前仍掌握較多優勢。

儘管中國品牌攻勢猛烈，市場上仍有部分非中國製的優質選擇。最具台灣代表性的本土品牌 HOBOT 推出的雷姬系列，新款 LEGEE-Q10 Pro 具備 7000pa 吸力與防纏繞設計，其基站整合洗、塵、烘、充四合一功能，規格相當完整。

韓國大廠 LG 則推出 CordZero 系列，其 CordZero Tower Combi 清空塔將吸塵器與掃地機器人共用基站，有效節省居家空間。另外，瑞典品牌伊萊克斯也持續深耕台灣市場，提供極適家居700 自動除塵掃拖機器人及極適家居300 掃拖機器人等產品供消費者選擇。

